María Pombo tiene la sudadera 'tie-dye' más dulce y favorecedora que pondrá la nota de color a tus días

Apuesta por el mundo 'comfy' de color.

Cecilia Franco

Si hablamos de estampado 'tie dye' seguro que te viene a la mente María Pombo. La influencer se declara fan incondicional de este colorido estampado y nos adelanta que la próxima temporada te animarás con esta sudadera llena de vida y color. ¡El 'tie-dye' nunca pasa de moda!

El 'tie-dye' nunca se fue. El 'street style' ya nos avisó e Instagram lo confirmó. Este estampado tan colorido nunca nos ha abandonado y, lo cierto es que, su versatilidad rompedora ha logrado que perdure en el tiempo generación tras generación. Encontramos el vestido lencero de Zara más bonito de la temporada y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, aparece Laura Matamoros con los pantalones más estilosos.

Sí, reconocemos que el 'tie-dye' no ha dejado de sorprendernos. Y aunque hemos aprendido que el estilo se adapta a la situación en la que nos encontramos, esta temporada el mundo 'comfy' se ha apoderado de nuestro armario, y el 'tie-dye' también ha sabido hacerlo de manera excepcional.

El chándal de Paula Echevarría nos encantó, Sara Carbonero también se ha declarado fan de este estampado y Chiara Ferragni fue más allá con la fórmula de 'blazer + sudadera tie-dye'. Ahora es María Pombo quien se une al 'tie-dye' con la sudadera más bonita y favorecedora de la temporada.

Si nunca has sido defensora de esta tendencia, reconocerás que se ha convertido desde hace algún tiempo en uno de los trucos 'fashion' de las que más saben de moda. Gracias a este estampado logran dar un toque de color y alegría a todos y cada uno de los looks, y María Pombo aunque ha reconocido su amor por el estampado étnico, con el 'tie-dye' no se queda atrás. La influencer da con el diseño más dulce e ideal con una sudadera blanca que entremezcla tonos rosados, y que combina con un vaquero 'wide leg'.

Saca de tu armario los colores y estampados más vivos y arriesgados, y demuestra la 'fashionista' que llevas dentro. Amantes del 'tie-dye', esta primavera encontrarás en este estampado una forma de llenar de color (sutilmente) tus días. ¿Te animas?