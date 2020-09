De toda la nueva colección de Name the brand, estos son los pantalones que la 'influencer' se ha reservado en su talla para después del embarazo.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Habemus nuevos pantalones virales. Y no, esta vez no se trata de una pieza de Inditex, sino de la nueva colección de Name the brand, la firma de moda fundada por María Pombo. Apenas hace dos días que han salido a la venta y en la web ya están totalmente agotados. ¿El secreto de su éxito? El tiro superalto que logra un 'efecto vientre plano' al instante y, por supuesto, la campaña de amor que le ha dedicado Instagram en la última semana. ¡Así es el poder de las redes, amigas!

La pieza en cuestión es un pantalón vaquero que cumple todos los requisitos para convertirse en un básico en el armario de esta temporada. Para empezar, su color 'beige' claro es uno de los tonos estrella del momento así como uno de los favoritos de las 'influencers'. ¿El motivo? Su capacidad de transformar en lujo cualquier prenda, especialmente cuando se combina con blanco, y lo bien que combina con todo tipo de estampados, ¡prometido!

Pero además estos 'jeans' diseñados y fabricados en España tienen, lo que desde la firma denominan, un "patrón perfecto". De pernera ancha, tal como dicta la tendencia del otoño, y con una cintura muy alta rematada por una hilera de botones, lo cual afina la figura visualmente.

Aunque debido a su embarazo actualmente no puede usarlos, seguro que la próxima temporada veremos en más de una ocasión a María Pombo con estos pantalones. Mientras tanto, otras 'influencers' ya han hecho lo propio; como Melissa Villarreal, una de las primeras en estrenar la que parece ser la prenda estrella de la colección cápsula de Name the brand. ¿Su veredicto? "Sientan superguay" y es que el 'high rise' es el secreto para que unos vaqueros hagan 'culazo' y enmarquen a la perfección la figura. ¡Anotado!

La mala noticia es que en estos momentos el pantalón 'Namibia' (que tiene un precio de 69,95 euros) no está disponible en ninguna talla en la web de la firma, por lo que habrá que cruzar los dedos y pedir que lo repongan pronto.