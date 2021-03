Las dos tendencias del momento en un look rompedor.

Ya teníamos claro que el mundo 'denim' iba a convertirse en nuestra prioridad (aún más si cabe) esta nueva temporada. Los 'total looks' denim han venido para quedarse y María Pombo tiene el mono vaquero de Zara más bonito que combina con el cárdigan más 'fashion' y multicolor del momento.

Instagram, qué de necesidades nos provocas. Desde que nuestras celebrities favoritas apostaron por los jerséis de rayas de colores este invierno no hemos dejado de soñar con ellos. Se han ido reinventando y ahora María Pombo advierte que desearás el cárdigan de rayas de colores esta primavera.

La influencer nos ha demostrado en más de una ocasión que se une a todas y cada una de las tendencias del momento causando furor en Instagram destacable entre todos sus seguidores. En su último jersey apostó por el estampado étnico y cuando pensábamos que ya había encontrado la sudadera más alegre de Zara, viene a sorprendernos con una chaqueta perfecta para el entretiempo y un mono espectacular de Zara que estarás deseando tener ya en tu armario.

A comienzos de año Zara ya nos confirmó que este 2021 sería protagonista el denim. Y lo cierto es que no se equivocaba. Hace poco Bella Hadid nos sorprendió con un 'total look' vaquero básico y confirmaba todas nuestras sospechas. Y aunque preveíamos esta tendencia, lo que no sabíamos es que el mono vaquero se iba a convertir en el gran protagonista. Lucía Rivera ya nos propuso el mono denim como opción todoterreno y ahora, se anima María Pombo con un mix de tendencias.

El look en cuestión se trata de un mono vaquero de Zara (39,95 €) de manga larga, pantalón largo con detalles rotos y corte un poco acampanado que estilizará mucho la figura. ¿El toque 'fashion'? La chaqueta de rayas de colores tipo cárdigan de la firma Carol Voga (237 €), muy similar a este diseño que hemos encontrado, perfecta para lucir calentita en esos días de entretiempo y estilosa con cualquier look. Este tipo de cárdigans combinarán con todas tus propuestas y aportarán el broche de oro a tus outfits.

En las prendas todoterreno está el truco 'fashion' de las que más saben de moda. Prendas que combinen con todo y den ese toque estiloso que les falta. ¿Te animas con esta combinación?