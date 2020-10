La 'influencer' ha conseguido agotar en cuestión de horas este 'LBD', de una marca francesa que ya ha conquistado a Tamara Falcó o Sandra Gago.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

"Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero'... ¡María Pombo!" Con el clásico saludo del programa, Pablo Motos recibía este martes en plató a una de las 'influencers' españolas con más seguidores, quien además de conceder una entrevista cercana y natural, volvió a ejercer su poder como prescriptora de moda, logrando agotar en cuestión de horas las existencias del minivestido negro con el que aparecía en pantalla.

No es ninguna sorpresa, pues las cifras hacían prever este éxito: María cuenta con 1,6 millones de 'followers' en Instagram ("700.000 personas me ven cada día", subrayó), está considerada una de los 100 mejores 'influencers' españoles según la revista Forbes, cuya portada acaba de protagonizar, y en su paso por el espacio de Antena 3 logró enganchar a más de 2,7 millones de telespectadores, alzando el 'hashtag' #MariaPomboEH hasta las tendencias más comentadas de la noche en Twitter. Así es el 'efecto Pombo'.

"He ido al negro, que nunca falla", explicaba respecto a su look: un 'little black dress' perfecto para invitadas (embarazadas y no), de mangas abullonadas y falda ceñida con el que lucía su tripita de siete meses de embarazo. En los pies, botas altas por encima de la rodilla, de tacón cómodo, a juego.

¿A ti también te conquistó su estilismo? Buenas noticias: sabemos dónde encontrarlo, aunque esté temporalmente agotado.

Se trata de un diseño de la nueva colección de Ba&sh, una firma francesa que ya se ha colado en el vestidor de Tamara Falcó, Ana Boyer, Paula Echevarría, Sandra Gago, Paz Vega o Lucía Rivera Romero, por mencionar solo a algunas. En la tienda 'online' podemos apreciar además que el vestido cuenta con un cuello subido muy favorecedor, así como con un atrevido escote trasero que la reina de Instagram no mostró en el programa. ¿Su precio? 260 euros, que actualmente va acompañado del cartel de "coming soon", una promesa de que pronto volverán a reponer 'stock'.

Más allá de las cuestiones de moda, la entrevista de María Pombo en 'El Hormiguero' nos ha dejado varios titulares acerca tanto de su vida profesional como personal. En el ámbito laboral, además de reivindicar el trabajo de los creadores de contenido en las redes sociales y visibilizar el problema de los 'haters', aclaró que el éxito de su perfil es fruto del trabajo de un equipo formado por 16 personas y comentó abiertamente que recibe ayuda psiquiátrica para gestionar las emociones que produce estar tan expuesta. "Uno de los motivos por los que voy al psiquiatra-psicólogo es porque llevo seis años trabajando en esto", explicaba.

En cuanto a lo personal, la joven dio algunos detalles sobre su embarazo, que ya ha entrado en el último trimestre, y habló sobre la esclerosis múltiple que padece. "Fue estresante. Primero me entero de que estoy embarazada, que me hace una ilusión terrible y súper feliz, pero en ese momento comenzaba a tener unos síntomas muy raros. A los ocho días me dicen que tengo esclerosis múltiple. Y todo esto encerrados tres meses en casa sin ver a la familia".

Horas después, María Pombo confesaba en sus stories "estar con resaca emocional" tras su primera experiencia en televisión, que ha superado con sobresaliente.