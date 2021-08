María Pedraza impacta con el bikini amarillo que más favorece a las chicas con mucho pecho

La actriz causa furor con su última publicación en Instagram

Si hay algo que nos deja el verano es posados. Si Ester Expósito rompía Instagram hace unas horas con un bikini diminuto, ahora le llegó el turno a su compañera de 'Elite', María Pedraza. La actriz que al igual que Expósito se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales, tras el éxito mundial de 'Elite' y 'La casa de papel', no hace más que posicionarse como una de las preferidas de las redes sociales.

Este parece que ha sido el verano del amor para la actriz de 25 años, que según confirman las revistas del corazón mantiene una relación amorosa con el también actor Álex González. Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado el noviazgo, el intercambio de likes y comentarios en Instagram entre ambos no hacen más que alimentar los rumores sobre su romance.

La intérprete ha pasado unas maravillosas vacaciones en Cadaqués y vaya que han sido espectaculares que sigue recordándolas en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 12 millones de seguidores. En la imagen que acaba de compartir se deja ver con un bikini amarillo que resalta su bronceado dorado.

Se trata de un conjunto amarillo pastel, formado por un top de escote cuadrado y tirantes anchos, que vamos a ser honestas le sienta de maravilla a las chicas con mucho pecho, y una braguita brasileña con la que presume de tipazo.

Y para rematar su look playero y protegerse del sol, combinó su bikini con una camisa oversize de estilo retro abierta, para darle un toque más desenfadado y muy surfero. Y queda claro que su estilismo a conquistado a sus fans, pues la imagen supera el millón de likes.

Pero esta no es la única imagen de la actriz que ha desatado el furor en las redes sociales. Hace unos día la madrileña compartió una instantánea de ella acostada y sin la parte de arriba del bikini para evitar marcas de sol y paso dejó al descubierto uno de sus tatuajes. En pocas horas la foto consiguió más de 800.000 'me gustan'. Y entre los comentarios que recibió no paso desapercibido el de Álex González, quien comentó: "Right in the heart 🎯" - "directo en el corazón", en castellano-.