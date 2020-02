María Pedraza ha pasado de tacones y combina su minivestido de 'tweed' con unas 'combat boots'

Sí, las botas militares también son para la noche, y las llevarás con tanto rollo como María Pedraza.

Las 'combat boots' son tendencia en las calles y, gracias a María Pedraza, parece que también las empezaremos a ver en los eventos más especiales. ¿La prueba? Su último look con minivestido de 'tweed' y las mencionadas botas de combate, para asistir a un evento de Bulgari en plena Semana de la Moda de Nueva York.

Desde su participación en las exitosas 'La casa de papel' y 'Élite' (ambas de Netflix), María Pedraza se ha convertido en uno de los rostros más internacionales de nuestro país. Prueba de ello son sus más de 6,8 millones de seguidores en Instagram, que en las últimas horas han visto cómo la joven reinventaba el 'dress code' de noche en una fiesta protagonizada por Zendaya y a la que no han querido faltar otros españoles, como Jon Kortajarena, Gala González o Pelayo Díaz.

Para la ocasión la actriz y bailarina ha escogido un minivestido de 'tweed' con volumen en los hombros, detalles deshilachados, botones joya y cinturón cadena, y lo ha completado con un maquillaje potente (por obra de Iván Gómez, portavoz de Chanel en España y maquillador de cabecera de muchas 'celebrities' de nuestro país) y un peinado pulido, con un moño alto que recoge su melena rizada y de nuevo castaña, tras incontables cambios de imagen. "Cuando termino un personaje me apetece cambiar de look. Es como si me desprendiese de él", revelaba en una reciente entrevista para Woman.

Pero el punto fuerte del conjunto se encuentra en el calzado ya que, mientras la mayoría habría optado por subirse a unas sandalias de infarto, María Pedraza ha priorizado la comodidad del calzado plano y lo ha explotado al máximo eligiendo unas 'combat boots', el zapato de inspiración militar que triunfa esta temporada.

¿Quién dijo que los tacones fueran obligatorios para brillar? De hecho, sus botas tienen tanta garra que logran acaparar toda la atención del 'outfit', sumando un punto rockero y rebelde. ¡Nos encanta!