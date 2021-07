María García de Jaime y su chaleco boho 'made in Spain' que elevará cualquier look

La 'influencer' ha dado con una marca española de prendas súper especiales que ya nos ha enamorado. Te la descubrimos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si hay una prenda estrella que esté arrasando esta temporada sobre todas las demás, esa es el chaleco. Ya sean largos, cortos, amplios o ajustados, este tipo de diseños llegó en invierno a los escaparates de las principales firmas de moda y ahora no es difícil encontrar en cualquier marca versiones mucho más veraniegas. Por supuesto, son prendas que no faltan en los armarios de las chicas que más saben de moda, y si hay alguien que los sepa lleva con más estilo que nadie, ella es María García de Jaime.

-María García de Jaime se inspira en Sofía Palazuelo para vestir en el bautizo de su hija Catalina.

-María García de Jaime tiene el chaleco de punto en ochos de Zara más sofisticado y que mejor queda con blusas de cuello bobo.

La 'influencer' sabe cómo lucir estos diseños y crear un look de verano de lo más especial, combinándolo con mucho acierto y convirtiéndolo en la prenda estrella del look. En esta ocasión ha optado por uno de estilo boho, de firma española y confeccionado artesanalmente que no nos puedes gustar más, por lo que no hemos tardado en localizarlo para que puedas copiarle el look y añadir esta prenda tan especial a tu armario.

Sin embargo, tenemos buenas y malas noticias al respecto. La buena es que sabemos de dónde es, ya que es una prenda de una firma española, Basyco, concretamente de Jerez de la Frontera, que tiene un montón de prendas de este estilo súper originales y coloridas con las que elevar cualquiera de tus looks. La mala es que el modelo en concreto que lleva María en la foto no lo hemos encontrado, pero sí uno muy parecido que también nos parece precioso.

La 'influencer' no deja de darnos lecciones de estilo y podemos afirmar sin lugar a dudas que es la auténtica reina del chaleco, aunque hemos de reconocer que en las últimas semanas los vestidos se han convertido en una parte importante de su estilo, por lo que no nos extraña nada que hace unos días agotase en Zara uno de los modelos que sacó, ya que se han convertido en una de las principales búsquedas de rebajas.

Así que ya sabes, si estás pensando en lucir un chaleco boho, toma nota de cómo lo hace María García de Jaime, ¡y triunfa!