María Fernandez-Rubíes ha llevado un vestido mini de Zara de cuadros vichy que queda ideal con sandalias de tacón pero también con zapatillas y se está agotando

Y que se adapta a todo tipo de siluetas.

Versátiles y elegantes. Los cuadros vichy son, desde tiempos inmemoriales, uno de los estampados imprescindibles de nuestro armario y prácticamente ninguna marca se resiste a ofrecer alguna prenda con este estampado, amante del blanco y negro, en cuanto llega el calor. Pero de todas ellas hay una en concreto que se ha convertido en uno de nuestros favoritos de este verano y que nos ha descubierto María Fernández-Rubíes.

La instagrammer, que está embarazada de varios meses, ha lucido un minivestido inspirado en los cortes trapecio de los 'swinging sixties', es decir, una silueta supercómoda, con escote recto y tirantes finos que nos transporta a una diversión contagiosa y ye-yé. Recorrido por los clásicos cuadros en blanco y negro, está confeccionado en mezcla de lino y lleva un lazo a la espalda que permite ajustar la prenda a la altura del pecho al gusto.

Ella misma, con su larga melena lisa con algunos mechones retirados y una foto en blanco y negro parece dispuesta a rememorar el espíritu de aquellos tiempos.

El vestido es de Zara (el modelo 'rústico cuadro vichy'), es una de las novedades de la firma (actualmente no está rebajado) pero tiene un precio muy asequible: 25,95 euros.

Para completar el look y lucir piernas kilométricas, ya que este vestido las deja casi por completo a la vista, la madrileña ha optado por la solución más favorecedora: unas sandalias muy abiertas de tacón alto, que en su caso son de vinilo transparente (lo que estiliza aún más) y se cierran con una pulsera en el tobillo. ¿Más opciones? A nosotras nos encanta también con sandalias negras de tiras finas, como la propuesta de la marca española, que se anudan al tobillo (precio: 49,95 euros). Y, cómo no, con zapatillas deportivas blancas, el accesorio que se ha convertido en un 'must' del verano y que es capaz de dar una vuelta 'casual' y moderna a cualquier look.

