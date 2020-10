María Abajo, la instagramer que mejor combina los pantalones con zapatos planos, tiene las zapatillas tendencia hechas en España y sostenibles

Perfectas para el invierno.

A quienes no les gustan las botas y los botines en invierno, solo tienen una opción: las zapatillas (a menos que quieran ir todos los días subidas a unos tacones de 10 centímetros, que para andar de un lado para otro resulta un poco incómodo). Y, ojo, que cada vez tienen más protagonismo en los looks de street style y no hay más que echar un vistazo a los looks que vemos en Instagram y echar un ojo a cómo visten las chicas cuando vas por la calle para darse cuenta de que las zapatillas son las reinas de los looks de diario. Eso sí, al final, hay muy pocas influencers que marquen la diferencia con el calzado que usan. Las más clásicas apuesta por Converse o Vans, que nos encanta, todo hay que decirlo, y muy pocas se salen de lo convencional por eso cuando hemos fichado el conjunto de María Abajo nos hemos quedado enamoradas de sus zapatillas. Y no solo por lo que crees.

En uno de sus últimos looks de Instagram, la influencer luce unas zapatillas negras de la firma Doly. A simple vista, parecen unas zapatillas como otras, pero tienen una historia que nos han conquistado. Las zapatillas Doly están fabricadas a partir de botellas de plástico PET recicladas. Cada zapatilla requiere aproximadamente 22 botellas de 33 centilitros para su fabricación, utilizando los tapones de las mismas para transformarlos en hilatura para la fabricación de cordones.

Fabricadas en España, el compromiso medioambiental de la compañía va más allá de su materia prima ya que, además, es sostenible en su proceso de fabricación, que tiene una huella de carbono muy pequeña al utilizar materiales que son recogidos, fabricados, confeccionados y vendidos en España. La marca es de origen madrileño, la fabricación de sus productos se realiza en fábricas de Toledo y Elche y el hilo transformado de PET es de una empresa de Alicante.

A la venta en la web de la firma por 95€, nos encanta cómo queda el modelo Gea total black de Doly con pantalones en tonos crudos y también con vaqueros. Éxito asegurado.