Manuela Velasco: "Debemos apostar por ser nosotras, por ser honestas" 

La actriz espera con ansia todo lo bueno que va a traer este nuevo año, y nos confiesa cómo ha cambiado su mundo estos meses.

Aida Ortega

Manuela Velasco llega tras una mañana de rodaje con una de esas sonrisas que tanto le caracteriza. Es pura energía y alegría. Charlamos un rato con ella mientras observa con entusiasmo los diseños de la Colección Crucero 2021 de Dior que tanto ella como sus compañeras de reportaje: Ingrid García-Jonsson, Greta Fernández y María Bernad, lucirán en este especial en el que manda el optimismo y los buenos deseos para el nuevo año.

¡Comenzamos!

Las redes sociales se han convertido en un gran escaparate, ¿las aprovechas para comunicarte o es una plataforma para compartir tu trabajo?

Antes de que llegase la pandemia lo utilizaba para dar difusión a mis trabajos, compartir y contar cosas que me gustaban y hacía colaboraciones. Pero a partir de marzo tuve una especie de cortocircuito, me parecía que asistiamos a una situación tan difícil y dolorosa que hacer promoción de uno mismo no me parecía correcto. Las utilicé muy poco durante esos meses.

Dejaste de sentirte cómoda

Exacto. Creo que si hablases con actrices más jóvenes, comparten cosas más íntimas. Pero yo no estoy en ese punto, pienso que si eres actriz y quieres seguir siendo creíble con tus personajes tampoco es bueno que la gente sepa mucho de tu día a día, porque al final se les va a mezclar, van a sentir que te conocen.

¿Y cómo te has reconciliado con ellas?

Es que por otro lado me parece una ventana preciosa para que la gente se de cuenta que puedes tener el mundo entero y rincones preciosos a la vuelta de la esquina. En lo cercano hay maravillas que no mirábamos. Una de las cosas que me fascinó del confinamiento es que pasaba tantas horas en casa que me paraba a mirar el cielo y me di cuenta de los amaneceres y los atardeceres tan bonitos que se observaban desde mi hogar.

¿Te has reinventado de alguna manera a lo largo de estos meses?

Me gustaría mostrarme más auténtica y real, no hacer lo que creo que gustará a los demás. Debemos apostar por ser nosotras, por ser honestas.

Transmitiendo tanta positividad, ¿sacas detalles positivos de la situación que nos ha tocado vivir?

He aprendido a ser feliz con menos. Puede sonar tópico, ¿pero no es real? Ahora veo cosas que antes no percibía. Y siento que hemos desarrollado un lado más humano, más solidario. Comprender que todos somos iguales, me ha hecho salir del torbellino en el que vivía y ser más yo.

¿De qué maneras conjugas tu parte más interior con tu exterior?

Practicar yoga y meditar me ha cambiado. Me siento mejor ahora, con 45 años, que cuando era más joven. Otro de los salvavidas que tenemos es la lectura, he leído mucho estos meses y ha sido un regalo.

¿Qué proyectos tienes este año? ¿Qué esperas de 2021?

Quiero, al fin, llevar a cabo todas esas fantasías que tenía en la cabeza. En lo personal, siempre he querido irme a vivir al campo con mi chico. Adoro Madrid, pero a veces necesito desconectar para conectar. Mudarme a las afueras parecía imposible siendo actriz de teatro, todos están en el centro y por las horas de ensayos y funciones resultaba complicado, pero hemos hallado una manera.

En lo profesional, continúo durante esta temporada en ‘Amar es para siempre’. También empiezo un nuevo proyecto pero no puedo comentar nada aun, ¡tengo tantas ganas de contarlo! Sin olvidar el teatro, que seguiré con la gira de ‘Ricardo III’, que se retomará pronto. Volver al teatro con un Shakespeare que ha sido siempre mi sueño desde niña.