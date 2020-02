En Mango también hay unas sandalias trenzadas de tacón y aunque tienen lista de espera, sabemos cómo conseguirlas

Las sandalias-zueco que arrasan.

Clara Hernández | Woman.es

Es uno de los calzados que arrasarán la próxima temporada y, desde hace un par de meses, el favorito de influencers y celebs, que no paran de pasearse con él por las redes. Hablamos de las sandalias tipo zueco de cuero, trenzadas y acolchadas, de suela cuadrada que, primero, vimos en la firma Bottega Veneta y que sedujo, en diferentes colores —de los neutros, al azul—, a Rosie Huntington-Whiteley o Paula Ordovás. Y cuyo éxito ha contagiado rápidamente a otras marcas, que están lanzando sus propias versiones del modelo.

Hace unos días conocíamos la revisión que Zara había hecho de los que se han convertido ya en los zapatos más famosos de la temporada, y que está disponible en dos colores: vainilla o negro. Ahora, Mango ha anunciado un mule similar, que está disponible en color blanco y que posee, como el de Bottega Veneta, su correspondiente banda trenzada y gustosa, con mucho relieve, y más estrecha que la propuesta del imperio Inditex. Además, tiene tacón campana y es de piel.

Su precio es de 49,99 euros pero, atención, no corras a buscar tu par de mules trenzados porque, como Mango indica en su web, ahora mismo no están disponibles ('Coming soon', indica esta). Por lo tanto, hay lista de espera pero también un método muy sencillo para figurar en esta. Simplemente tienes que seleccionar la talla en la que estás interesada y, siguiendo las instrucciones, pulsar sobre el icono de 'mail'. Solo tendrás que dejar la dirección de tu correo electrónico para que te avisen en cuanto el artículo está de nuevo disponible.

- Dakota Johnson tiene el traje negro que nunca pasa de moda.

- Este vestido-mono te salvará mil planes, palabra de Mery Turiel.

Las sandalias acolchadas han provocado una auténtica fiebre en las redes y cientos de fotografías de fans que nos sugieren cómo combinar los zapatos de la primavera (y que abarcan opciones tan diversas como faldas midi, pantalones hiperlargos o tobilleros, jeans o incluso camisolas que se convierten en minivestidos, como nos hay enseñado la influencer Leonie Hanne, que nos ofrece una de las soluciones más sensuales en blanco con aire nupcial).

Si prefieres esperar un tiempo aún para lucir mules, y no te convence la idea de combinarlos con medias o calcetines (que sí se puede), te mostramos nuestros favoritos para la transición del invierno al bueno tiempo.

Anota: