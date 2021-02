Este 'trench' no tiene nada que envidiarle al de Burberry

Los 'trench' son una prenda clásica de cualquier armario y, pasen los años que pasen, seguirán siendo nuestra prenda british preferida. Llegados a este punto no importa si el día esta lluvioso o no, este abrigo, que suele ser de tejido impermeable, es tan versátil que podemos combinarlos con absolutamente todo. Además, ya te habíamos advertido de que este año vuelve con más fuerza, convirtiéndose en el básico por excelencia de la primavera.

Y si eres de esas que sueña con tener uno igual al de Burberry, pero no quieres (o no puedes) gastar 2.500 euros, estas de suerte porque hemos encontrado el 'trench' ultraclásico, prácticamente idéntico al de la firma británica pero un 98% más barato. ¿Una locura no? Está en Mango Outlet y es toda una maravilla.

Está disponible en varios colores sin embargo, el que nos trae de cabeza es el clásico 'beige'. La prenda en cuestión tiene los botones y el cinturón tradicional y en la parte de atrás tiene la abertura a la altura de la media espalda .Pero es que además del estilazo, lo que más nos gusta es su precio, por menos de 50 euros, 47,99 euros para ser más exactos, tendrás en tu armario un básico para toda la vida.

No hace falta que te recordemos que esta gabardina queda como un guante y que la puedes combinar con vestido largo, para imitar el 'street style' londinense.

En clave sporty, si lo mezclas con zapatillas, pantalones de chándal tipo 'jogger' o sudaderas 'oversize', o al estilo 'working' con un'trench' de color neutro con traje (blazer y pantalón a tono), botines de tacón (o salones) y un bolso de mano.