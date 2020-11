Las mallas de ciclista también son para el otoño-invierno, y así es como debes llevarlas según Teresa Andrés

Tomamos buena nota.

Las mallas de ciclista son esa prenda que muchas de nosotras aseguramos (por activa y por pasiva) que no llevaríamos jamás pero, finalmente, tras colarse en las principales pasarelas y verlas protagonizando looks de 'it girls' de todo el mundo, también las incluimos en nuestro armario (y no nos arrepentimos).

Las mallas de ciclista, sin duda, han tenido gran relevancia en el 'street style' veraniego, especialmente acompañadas por tops, camisas con nudo u otros diseños tipo 'oversize' pero, ¿quién dijo que no podríamos llevarlas también durante la temporada de otoño-invierno?

Grandes marcas de moda como Zara ya las han incluido en sus nuevas colecciones (con diseños más invernales confeccionados en terciopelo, por ejemplo) y por si teníamos alguna duda de cómo lucirlas en los meses más fríos del año, Teresa Andrés Gonzalvo nos ha desvelado la mejor fórmula para hacerlo de manera exitosa (y no, no es con una camisa...).

La 'influencer' tiene el don de combinar prendas que jamás nos habríamos imaginado y lograr looks de diez, como es el caso del look formado por un chaleco masculino sobre una camisa 'oversize'.

Pero la 'it girl' lo ha vuelto a hacer. A través de Instagram, ha compartido el estilismo protagonizado por unas mallas de ciclista negras y un jersey ajustado, corto, de manga larga y cuello alto de color blanco. Y creemos que no puede quedar mejor la combinación de un 'must have' de temporada como es el jersey con las mallas.

Jugando con las tonalidades neutras que tanto éxito auguran estilísticamente, Teresa Andrés ha añadido otra prenda que arrasa ahora mismo en el 'street style' como es un abrigo de corte masculino camel.

Además, la 'influencer' ha confiado en el poder de las joyas para diferenciar el look. Por ello, ha combinado varias cadenas doradas al cuello (de distinto grosor) que se asomas por encima del jersey.

Y aunque no podemos apreciar con qué calzado ha completado el look, nosotras nos lo imaginamos con unas botas de caña alta y suela track o incluso con unas 'sneakers'.

¿Y tú? ¿Te atreves a llevarlas?