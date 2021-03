Final de ‘Maestros de la Costura’: Raquel Sánchez Silva hace un guiño a Cristina Pedroche y nos hace soñar con las alfombras rojas

La presentadora extremeña Raquel Sánchez Silva es una de las mujeres más elegantes de España. Y en la final del talent-show de La1 lo ha vuelto a demostrar.

PILUCA SANTOS

En tiempos de pandemia, las alfombras rojas no han tenido más tiempo que reinventarse, pero no por eso han dejado de ser menos espectaculares. Y la prueba está en los looks que hemos visto desfilar por los Globos de Oro o los Premios Goya, pero ahí está esa nostalgia por las antiguas alfombras rojas. En la final de ‘Maestros de la Costura’, Raquel Sánchez Silva nos ha traído un poco de ese glamour de las ‘red carpet’ con los looks que ha escogido para el último programa de la temporada en el que Ancor ha sido el ganador.

Un Pertegaz con mucho volumen

El cierre de un programa del costura fue un homenaje a Pertegaz y a Valentino, pero en el plató ya se encontraba un grande de la aguja, así que no nos extraña que Raquel Sánchez Silva haya escogido un diseño de la colección personal de Lorenzo Caprile para dar comienzo a la noche más importante de ‘Maestros de la Costura’.

“Esta es una de las piezas estrellas de mi colección y Raquel lo viste como lo hubiera presentado Manuel en uno de sus sales de Barcelona, con moño de castañita y zapatos de salón sencillisimos”, comentó Lorenzo Caprile sobre el vestido con topos y mucho volumen con el que irrumpió la extremeña en el plató.

El abrigo a lo Pedroche para la prueba de exteriores

Hasta el Castillo de Viñuelas viajó todo el equipo en la prueba de exteriores. Con las bajas temperaturas, tocaba abrigarse y Raquel Sánchez Silva apareció con una capa XXL al más puro estilo Cristina Pedroche en las Campanadas.

De color mostazada, era tan larga que cubría hasta los pies de la presentadora, sin embargo, cuando entraron en el Castillo, ¡por fin podemos ver el resto del look! Raquel Sánchez Silva optó por un diseño estampado, compuesto por una falda y un cuerpo tipo kimono, de Candelas y Felipa, que se definen como “la primera firma de alta artesanía”, que remató con unos salones plateados.

El broche final en rosa, el color de la temporada

El reto para Ancor y Lluis era crear un vestido de gala inspirado en Valentino, uno de los homenajeados de la noche. Y, como era de esperar, el vestido de Raquel Sánchez Silva no solo hizo un guiño a las tendencias con el color rosa, el color de moda esta primavera 2021, también a Valentino.

“Para broche final, este espectacular traje rosa de Valentino, que nos lo ha cedido para la ocasión una de sus musas, que es española”, reveló Lorenzo Caprile sobre el vestido con escote palabra de honor con abertura central que lució la presentadora y que le prestó Rosario Nadal.