Lucía Rivera Romero: "Hay muchas firmas que me encantan, pero mi sueño sería desfilar para Chanel"

La modelo de 22 años nos habla de su pasión por la moda, del papel que ha tenido su madre en su carrera o de cuáles son sus 'must have' en el armario.

Lucía Rivera, con tan solo 22 años de edad, se ha convertido en todo un icono 'millennial', gracias a su personalidad, su carisma y, digámoslo todo, a su estilazo. En Woman.es hemos tenido la oportunidad de hablar con ella y conocer más a fondo sus pasiones y planes de futuro.

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera cuenta con más de 160.000 seguidores en Instagram y, siguiendo los pasos de su madre, se dedica profesionalmente al mundo de la moda, a pesar de que la situación del Covid-19, al igual que ha pasado en muchos otros sectores, ha afectado a su vida laboral.

Lucía tiene claro que la moda no es fácil y, por ello, no deja de trabajar e implicarse al máximo nivel. ¿Su último proyecto? Es imagen de la colección 'Universe' de la firma de bolsos Anekke, sin embargo la joven tiene muchos planes de futuro en mente, tal y como nos ha confesado, pero va a seguir luchando por hacerse hueco en el mundo de la moda, ya que es su verdadera pasión (aunque no descarta dar un salto al arte dramático).

En esta entrevista Lucía nos ha hablado de sus sueños, nos ha contado cómo ha influido su madre en su carrera y nos ha confesado cuáles son sus 'must have' de temporada, sus tendencias favoritas, lo que no puede faltar en su bolso o el capricho que se va a dar este Black Friday. ¡No te la pierdas!