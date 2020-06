Carmen Olalla | Woman.es

Sobrio pero con carácter, discreto pero con vocación atemporal. Así es el Capucines de Louis Vuitton, un bolso icónico que la firma francesa reedita ahora en versión mini. Porque si hay bolsos que marcan épocas, este es uno de esos casos: si buscas el it bag que llevarás a todas partes este verano, lo has encontrado. Pero si buscas un bolso atemporal, de esos que te durará para siempre, no podrás encontrar una inversión mejor. Algo que en los tiempos que corren no deja de ser un valor al alza.

¿Qué le hace tan especial? El Capucines es un bolso-homenaje a los inicios de la Maison francesa, nacida en 1854 en la parisina Rue Neuve des Capucines. Y la nueva versión mini también incorpora, como su hermano mayor, todos los ‘códigos Vuitton’: es elegante y atemporal, gracias a su clásico diseño geométrico y a pesar de su tamaño, celebra todo el savoir faire de los grandes artesanos de la firma, desarrollado en Asnières desde 1892 y especializado en el trabajo de las pieles más exclusivas del mundo. Una vuelta al origen que convive con el espíritu 100% contemporáneo, como en las mejores creaciones de la maison parisina.

Y aunque en apariencia nada alude a su complejidad, en realidad son necesarias más de 250 piezas y miles de pasos realizados a mano para elaborar cada bolso de esta colección como si fuera una pieza única.

Así que no te dejes engañar por su aparente sencillez. Empezando por la piel Taurillon que recubre todo el bolso y que le otorga ese brillo tan particular gracias a su textura y su particular grano. La joyería clásica de la Maison con sus líneas rectas y depuradas, inspira las anillas que unen el asa de mano, recubierto de la misma piel, al cuerpo del bolso. Y cada uno de estos pasos, son realizados a mano por parte de los artesanos de Louis Vuitton: desde las costuras, al teñido a mano del ribete de la piel o el montaje de las guarniciones metálicas. En definitiva, los pequeños detalles que hacen grande al Capucines Mini.

Y al igual que el asa de mano o la bandolera al hombro permiten llevarlo de dos maneras diferentes, la solapa móvil con la emblemática flor monogram de Louis Vuitton también se puede llevar por fuera o por dentro, y ocultar o dejar al descubierto las icónicas iniciales LV.

Louis Vuitton y su ‘savoir faire’ Ver 8 fotos

De Gigi Hadid, a Emma Stone o Karlie Kloss, entre otras celebrities, ya han encontrado en el Capucines Mini de Louis Vuitton el bolso que necesitaban este verano. Así que si necesitas inspiración para incorporarlo a tu día a día, inspírate en ellas.