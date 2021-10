Hay nuevas imágenes de 'And just like that', la continuación de 'Sexo en Nueva York', que se estrenará en diciembre en HBO Max. ¿Qué opinas de sus estilismos?

Clara Hernández

Cada vez queda menos para que llegue a la pantalla la serie 'And just like that', es decir, el esperado regreso de 'Sexo en Nueva York' que reunirá de nuevo a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis en sus papeles de Carrie, Miranda y Charlotte. La ficción, que relatará las vivencias de este grupo de amigas que ahora tienen 50 años en lugar de los 30 con los que las conocimos, aterrizará en la parrilla de HBO Max en diciembre, según han confirmado sus responsables, que también desvelaron en verano el nombre de la actriz que sustituirá a Kim Cattrall (Samantha), después de que esta decidiese no sumarse al metraje. Se trata de Nicole Ari Parker, a quien conocemos de 'Empire'. Esta interpretará a Lisa, una documentalista y madre de tres hijos.

Asimismo, en julio conocimos el nombre de otras incorporaciones al elenco, como la de Karen Pittman ('The morning show'), que interpretará a Nya, una experta en derecho y profesora universitaria; Sarita Choudhury, que será Seema, una poderosa agente inmobiliaria o Sara Ramírez ('Anatomía de Grey'), que se meterá en la piel de Che, el primer personaje no binario de la ficción.

Pero además de estas novedades, no podemos olvidarnos del vestuario, uno de los aspectos más apreciados, emocionantes y elogiados de la serie original, algo que no ha pasado por alto a sus actuales responables. Y si 'Sexo en Nueva York' se convirtió en la serie de culto del mundo de la moda, 'And just like that' tiene entre sus grandes objetivos enamorarnos con estilismos apasionantes y, en ocasiones, arriesgados.

Así, las primeras fotos de 'And just like that' nos devolvieron una imagen sofisticada, urbana e 'instagrameable' de las tres protagonistas más conocidas de la ficción que, en las imágenes, pisan las calles de Nueva York con empoderamiento 'fashion', marcando tendencia con mangas abullonadas, blazers oversize, faldas tubo o midi, cuadros vichy, zapatos de altura... y canas, como las que luce, con mucha actitud, Carrie, la que siempre ha sido la más atrevida de las amigas en cuestión de moda. Unos Manolos en el tono 'Cobalt Blue' que utilizó para casarse con Mr. Big en la primera película, un cinturón de tachuelas o un bolso 'baguette' demuestran, además, que su protagonista está a a favor del reciclaje.

Ahora, hemos podido ver nuevas instantáneas del rodaje en las que se puede ver a Sarah Jessica Park con un look inclasificable. ¿Se trata de un look para limpiar la casa 'megafashion' o es que los guantes para fregar son el nuevo accesorio que romperá moldes en la moda? Sí, Carrie aparece con unos guantes de goma largos en color rosa chicle, a juego con su vestido fluido de cuadros vichy con volante al final, una chaqueta con cremallera de tipo chandal en azul klein, zapatos con tacón sensato blancos sin abrochar y pañuelo colorido por la cabeza, atado debajo de la barbilla. La explosión de colores y, además, las fastuosas gafas de sol con armazón de diamantes en la parte superior son de esos complementos que siempre nos hacen detenernos en sus looks.

Mucho más ostentoso, lujoso y barroco en el siguiente estilismo de la actriz, que aparece con un llamativo accesorio de pelo floral, en tonos rojos y morados, que adorna su cráneo y su trenza (postiza) XL. Se trata de un conjunto de dos piezas estampado formado por un top -que deja a la vista unos centímetros de abdomen- y falda larga de inspiración barroca y folklórica. El broche final son las poderosas sandalias rosas de plataforma.

Mira todas las imágenes de la nueva 'And just like that'.