¿Te gustaron los looks de las hermanas Osborne en 'El Hormiguero'? Aquí los tienes todos

Alejandra, Eugenia y Claudia, las hijas de Bertín Osborne, y su hermana Ana Cristina brillaron en 'El Hormiguero' con cuatro modelos muy distintos pero con un mismo estilo.

Clara Hernández

Solemos verlas por separado, en sus 'stories' de Instagram, pero este miércoles 'El Hormiguero' reunió en el mismo plató a las hijas de Bertín Osborne—Alejandra, Eugenia y Claudia— y a su hermana Ana Cristina Portillo, hija de Sandra Domecq, exmujer del cantante. O lo que es lo mismo, al 'Equipo O', como fueron apodadas por Pablo Motos, que nos ofreció la oportunidad de comprobar cuántas similitudes y diferencias guardan entre sí. Y, también, que el estilo es cosa de familia (las cuatro brillaron con elegancia casual y prendas bonitas y versátiles 'made in Spain', perfectas para inspirar un armario de primavera todoterreno y chic).

Por si no tienes muy claro quién es quién, pese al interés que suelen despertar, te las presentamos: las hijas del cantante son Alejandra —la mayor, decoradora de interiores, asesora creativa y poseedora de 76.000 'followers' en Instagram. Ha trabajado con su padre en el programa 'Mi casa es la tuya" y este dice de ella que es "una loca maravillosa". Iba vestida en el programa de azul oscuro—; Eugenia (tal vez, la más conocida por su trabajo como "creadora de contenido" relacionado con moda y belleza (aviso: no le gusta que le llamen 'influencer'). Tiene 165.000 followers. Según su padre es "una sargento de la legión"); y Claudia, que es licenciada en derecho y actualmente trabaja como 'coach'. De ella, que tiene 76.500 seguidores en Instagram, su progenitor ha indicado que es "una mente privilegiada" y que su conversación es "muy interesante". Por último, Ana Cristina, hermana de las anteriores por parte de madre, es la que ha elegido un camino profesional que no tiene nada que ver con el de sus hermanas: estudió ADE y gestiona patrimonios.

Además de distintas confesiones (las hijas de Bertín Osborne explicaron que su padre era un maniático del orden de forma "exagerada" así como de la limpieza. "Le encanta pasar la aspiradora y fregar", aseguraron. Y también describieron a Alejandra como la que "más fluye"; a Eugenia, la "más discutidora" y a Claudia "la más mimada), el clan Osborne-Domecq mostró que, pese a que cada una tiene un estilo, las cuatro aman la misma firma española de moda, Hoss Intropia, para la que actualmente son embajadoras.

Así, Ana Cristina Portillo Domecq optó por un conjunto natural y boho formado por pantalón fluido estampado en colores suaves y mediterráneos (azules y blancos), inspirado en "corales marinos", según indica la marca, a juego con un top de cuello halter sin mangas anudado en la cintura, que también se puede abrochar en un lateral.

Por su parte, Eugenia destacó con un top delicado, romántico, fluido y floral de tirantes, en tono aguamarina, con volante en el escote, capaz de elevar cualquier outfit con pantalones vaqueros más aún si estos son de tipo 'flare' (acampanados por el bajo) y de inspiración vintage, como los suyos (que también puedes encontrar en Hoss Intropia).

Alejandra nos ofreció inspiración para nuestros paseos al atardecer o para una cita especial, o incluso para un look working u otro de invitada, con un precioso vestido midi en tejido satinado y cuello en pico que jugaba con drapeados en colores azules oscuro.

Por último, Claudia subrayó una de las tendencias de esta primavera que más nos han gustado, tanto para asistir a eventos como para conseguir un estilismo platero, sofisticado y fluido a la vez. Se trata de un kimono (el suyo, el modelo Olivo de la firma española, tiene mangas murciélago y aberturas en los laterales, aunque lo más bonito es el bordados de inspiración floral).

Mira, en fotos, todos los detalles de los looks de Alejandra, Eugenia, Claudia y Ana Cristina.