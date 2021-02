En los pequeños detalles encontrarás ese toque 'chic'.

Cecilia Franco | Woman.es

Las redes se han convertido en el único canal donde encontrar inspiración de looks de fiesta. Desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas los looks elegantes han sido sustituidos por los 'sporty'. Y aunque muchas celebrities e influencers se han unido a este 'team comfy', es cierto que a través de Instagram (y aunque no salgan de casa) tratan de proponernos looks de fiesta inspiracionales para que, cuando todo pase, demos con las mejores propuestas. Paula Nata es el claro ejemplo de ese contraste de looks 'sporty' a looks de fiesta y en su último 'post' nos propone un look con pantalón vaquero que sienta espectacular.

-Carla Hinojosa confirma que los leggings 'fuseau' que se llevaron en los 90 son un 'must' en tu armario, incluso para tus looks de fiesta.

-Después de ver a Melissa Villarreal, decimos 'sí' a la fórmula de 'blazer + leggings'.

Aunque en la época navideña soñamos (un poco) con abrir nuestro armario más 'chic' y tiendas como Zara trataron de proponernos los mejores vestidos de fiesta, es cierto que nada es como antes. Aún queda mucho para que vuelva la completa normalidad y sus futuros eventos pero, mientras tanto, no dejemos de soñar, inspirarnos y buscar nuevas fórmulas.

Paula Nata es la inspiración personificada. A través de su Instagram podemos encontrar sus mejores looks y propuestas con un estilo muy marcado que nos encantan. Ella apuesta por el mundo 'sporty' o más 'chic', y acierta. Y aunque lo que más nos gusta de ella es esa forma que tiene de adaptarse a tendencias como la de llevar los calcetines por encima del pantalón, cierto es que sabe también mezclar diferentes estilos y dar con un resultado excepcional.

En esta ocasión ha olvidado los leggings y las combinaciones de estilos para inspirarnos con un look de fiesta que no puede ser más bonito y cómodo. La influencer tiene claro que, aunque volveremos a los looks de fiesta, buscaremos la comodidad.

Los 5 vestidos de fiesta e invitada más espectaculares de las rebajas de Zara Ver 5 fotos

El look en cuestión que nos propone mezcla prendas básicas con detalles especiales y el color que nunca falla. Se trata de un look de pantalón vaquero 'wide leg' de Zara, que combina con un body negro con escote en V muy pronunciado de Alex Rivière, 'taconazos' de Manolo Blahnik atados al tobillo por encima del pantalón creando ese efecto fruncido tan favorecedor y una chaqueta 'cropped' de Avellaneda ideal.

Gracias Paula por demostrarnos que con prendas básicas se pueden crear looks tan especiales, ¡todo está en los pequeños detalles!