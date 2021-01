Todos los looks de las campanadas 2020-2021: del 'woman power' de Ana Guerra al vestido-mascarilla de Cristina Pedroche

La noche de fin de año fue un desfile de, sobre todo, estilismos blancos y vestidos con mensaje.

Clara Hernández | Woman.es

Un año atípico como el año 2020 tenía que contar con una alfombra roja de fin de año comprometida y llena de significados. Por eso, las responsables de dar las campanadas y conducir las galas de Nochevieja en las distintas cadenas televisivas, entre ellas Cristina Pedroche, Ana Obregón, Anne Igartiburu o Ana Guerra, quisieron lucir un estilismo especial.

El blanco fue el color por el que la mayoría de ellas recurrió. En algunos casos, tal vez porque dicho color "simboliza paz, humildad y amor", como escribió en su perfil de Instagram la modelo Nieves Álvarez, quien esa noche, desde casa, también vistió blanca.

Pero el blanco tiene otras connotaciones. Además de simbolizar históricamente poder, políticas como Hillary Clinton o Kamala Harris lo han utilizado para reivindicar la igualdad de sexos y recordar la vestimenta de las las sufragistas estadounidenses.

Ana Obregón, desde las campanadas de La 1, nos recordaba otro significado que adquiere este color en la cultura oriental, el luto, y que ella empleó mientras recordaba a las víctimas de la pandemia y su hijo, Aless Lequio, fallecido el pasado mes de mayo.

Además, casi todas las protagonistas de la noche han optado por firmas 'made in Spain'. Mira el último desfile del año:

Cristina Pedroche: 'Confinamiento Couture'

Ideado por Josie y confeccionado por Pedro del Hierro, consistía en un abrigo acolchado que simulaba un edredón deconstruido, recordando las mantas, chales y edredones que nos ha acompañado en el confinamiento, y un microvestido joya cuajado con 16.308 piezas de cristal bordadas inspirado en las mascarillas.

Anne Igartiburu: siempre perfecta

Tal vez su compañera de uvas, Ana Obregón, le robó algunos planos pero, como acostumbra, Anne Igartiburu estuvo espléndida con un vestido largo de manga larga, hombros sobresalientes y cierre trasero recorrido por paillettes firmado por Lorenzo Caprile que se adaptaba perfectamente a su figura con una silueta de sirena. El rojo, una tonalidad tradicional de Navidad por la que Anne Igartiburu ha apostado en muchas ocasiones, fue de nuevo protagonista. La coleta alta fue otro de sus grandes aciertos.

3. Ana Obregón: elegantísima y drapeada

Nos encantó. Su vestido largo, de Alejandro de Miguel, con abertura lateral en la falda, dejaba los hombres al aire y continuaba con mangas abullonadas y cuerpo drapeado que se ajustaba con un broche de cristales en la cintura. Una propuesta femenina, sofisticada y en color blanco, el color "del luto" en muchos países asiáticos, como nos recordó la actriz.

Ana Guerra: Con sabor 'woman power'

Vestida con un original look de aire nupcial en color blanco repleto de superposiciones y trampantojos, la cantante canaria, que se encargó de conducir las uvas canarias, brilló con un traje con pantalón y falda de tul abierta superpuesta firmado por Paloma Suárez, diseñadora de La Palma, que dibujaba así a una mujer fuerte. Todo ello acompañado por una diadema en forma de tiara sobre su melena con ondas.

Sandra Barneda: Con cuello asimétrico y muy favorecedor

La presentadora que dio las uvas en Telecinco brilló también de blanco con un vestido largo minimalista y asimétrico de inspiración nupcial de Juanjo Oliva. "Es un estilo sencillo y buscando la elegancia", había declarado antes la también novelista. La falda de la prenda sea ajustaba hasta la cintura para luego caer formando una silueta evasé. Unos pendientes largos y la melena suelta y natural pudieron el broche final.

Cristina Pardo: sobria y elegante

La periodista de La Sexta, que presentó las uvas en esa cadena junto a Iñaki López, optó por un look 'total black' de esmoquin con hombreras llamativas (una de las tendencias en los looks de gala) de la firma especializada en novias Inés Martín Alcalde. Debajo del traje lució un top a juego con escote recto debajo. Los labios rojos y el maquillaje de ojos aportaban un plus.

Chenoa: un viaje sideral

Chenoa fue otra de las protagonistas de la noche. Junto a Florentino Fernández presentó la gala '¡Feliz 2021!', el especial fin de año de La 1. Deslumbró con un vestido de invitada diseñado para ella por Rubén Hernández Costura, quien ya había colaborado con la artista en otras ocasiones. Este destacaba por un amplio escote en V hasta el ombligo, espalda descubierta y falda larga salpicada de brillos que iluminaban el color oscuro.