El look 'reina de las nieves chic' de Paula Echevarría en blanco y beige

Sí, se puede.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que Paula Echevarría sabe perfectamente cómo sacarle el máximo partido a su vestuario de invierno. Con la bajada de las temperaturas, muchas veces nos olvidamos de que los colores oscuros no tienen por qué ser nuestros mejores aliados para abrigarnos y la actriz acaba de demostrar que un 'outfit' en blanco y beige es posible incluso con temperaturas bajo cero (o casi).

Con una sonrisa en los labios (una de sus marcas de identidad y algo que nos encanta porque siempre nos contagia con ese positivismo suyo), Paula Echevarría ha derrochado elegancia combinando unos pantalones jogging en beige con un jersey blanco y un abrigo del mismo color que nos parece fantasía.

Además, la actriz ha apostado por lucir este último en modo 'over the shoulder', una tendencia a la que es adicta Melania Trump y que es perfecta para elevar nuestros looks más casual. Para rematar el look, Paula se decantó por unas zapatillas blancas y un gorrito con pompón en beige. Ideal.

Un estilismo que está compuesto, a excepción del bolso, por prendas 'low cost', ya que el abrigo es de Primark y el jersey es de Brownie. Vaya, que la intérprete nos demuestra así que tampoco hay que volverse loca gastando cifras astronómicas para construir un look de diez. Además, este look vuelve a dejar claro que los abrigos son la guinda de todo buen 'outfit winter' que se precie. ¿Aún no te has hecho con el tuyo? Aquí te dejamos una selección para que te hagas con uno en las rebajas.