El look parisino de Chenoa que nos recuerda que las boinas vuelven a ser supertendencia

La culpa de todo la tiene la serie 'Emily en París'.

Pocas cosas son más capaces de aportar a un look un toque tan sofisticado como lo hace una boina. En el contexto adecuado y con las prendas acertadas se convierte en ese accesorio estrella emblema del envidiado 'je ne sais quoi' francés. Es un cliché, sí, pero hemos de reconocer que nos encanta.

Y lo cierto es que a pesar de su don para elevar al cuadrado cualquier estilismo y de lo mucho que favorecen, está poco aprovechada en nuestro día a día. Pero esto no es algo que estemos dispuestas a hacer este otoño-invierno porque nuestro armario ya se ha llenado de nuevos modelos con los que llevar mejor el frío al tiempo que adornamos nuestra melena en esos días en los que nos cuesta más domarla a nuestro antojo.

La culpa de su regreso triunfal esta temporada la tiene Netflix. Concretamente dos de sus ficciones propias, la serie 'Emily en París' y la película 'Rebeca', porque han sido ambas las que han hecho que recuperemos nuestras ganas de lucirla en cualquiera de las versiones que nos hemos ido encontrando en nuestras tiendas favoritas.

La única duda que puede surgirte al respecto es cómo llevarla. Algo que no deberías cuestionarte porque créenos cuando te decimos que es realmente fácil exprimir sus virtudes. ¡Sientan realmente bien con todo!

Eso sí, la fórmula clásica es la que se lleva la palma. Un suéter de cuello alto y un abrigo de cuadros pueden ser los mejores acompañantes para explotar el estilo parisino y Chenoa bien lo sabe. No hay más que ver el outfit que la artista acaba de mostrarnos en su perfil de Instagram para comprobar que no nos equivocamos en absoluto.

No sabemos si habrá sido la elección para una sesión de fotos promocional, para el rodaje de algún videoclip que esté a punto de ver la luz o simplemente para disfrutar de una jornada otoñal por la ciudad, pero lo cierto es que la cantante y jurado de 'Tu cara me suena' estaba tan guapa con el gorro del momento que no han dejado de lloverle los piropos entre sus seguidores en la red social.