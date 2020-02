El look 'pantera rosa' de Jessica Simpson (del que no sabemos qué opinar)

Arriesgadísimo.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Hace años que Jessica Simpson se alejó un poco de la vida pública para disfrutar al máximo de su familia y de sus negocios al margen de la música. Con una línea de ropa y complementos que triunfa al otro lado del charco, la que fuese todo un icono de estilo hace unos años, acaba de demostrar que sus elecciones fashion siguen sin dejar indiferente a nadie.

Ha sido a la salida de uno de los hoteles más selectos de Nueva York cuando hemos visto a la intérprete de 'These boots are made for walking' lucir un total look rosa que nos ha dejado sin habla. ¿El motivo? Pues la verdad es que no sabríamos decir qué nos parece porque, de primeras, por poco y cogemos las gafas de sol del bolso para mirar esta imagen.

Jessica ha coordinado un estilismo rosa en varias tonalidades y ha apostado por unos pantalones con estampado floral y pata de elefante, camisa masculina, zapato con plataforma delantera, bolso de asa corta, abrigo/trench con pelo en mangas y cuello y gafas redondas de estilo setentera.

¿Veredicto? No sabríamos decir por qué, pero realmente no podemos decir que no haya sabido coordinar todas las prendas de manera más o menos acertada. ¿Es un estilismo demasiado rosa? Sin duda. ¿Nos recuerda a Paris Hilton? Por supuesto. Pero lo cierto es que no podemos decir que haya fracasado estrepitosamente.

Quizá la clave esté en las gafas y los aros XXL que le confieren ese toque setentero que permite ser extravagante si caer en el error. La única pega que le ponemos es el bolso. Quizá uno más pequeño y en color rosa baby hubiese sido una mejor elección. Eso sí, desde aquí, que quede claro que nosotras no recomendamos intentar esta combinación en casa sin la ayuda de un profesional. Avisadas quedáis.