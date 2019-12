El look 'new wave' de Sara Carbonero con falda larga 'tye die'

Para ir a la playa este invierno.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

La vida cerca del mar es la vida mejor. Esto es lo que nos repite múltiples veces Sara Carbonero desde que se mudara a Oporto. Y la verdad es que razón no le falta. Con todos los altibajos que la presentadora y su marido, Iker Casillas, han tenido que afrontar y siguen afrontando, lo cierto es que la paz y la tranquilidad de estar junto a la arena y al sonido de las olas está haciendo que todo sea un poquito más fácil.

De ahí que Sara Carbonero no renuncie a sus paseos por la playa, incluso en los días más fríos. Unos momentos que, de vez en cuando, aprovecha para mostrarnos que a la playa, en invierno, también se puede ir con mucho estilo. De ahí que nos haya encantado su último estilismo 'playero'. La periodista ha combinado una falda 'tye die' con un jersey y un sombrero. Maravilla, no digáis que no.

Tenemos que confesar que nos ha encantado que haya recurrido a una prenda tan veraniega como lo es la falda 'tye die'. Y es que por un momento nos hemos trasladado a las interminables noches ibicencas. Una creación que, si te gusta, sabemos dónde puedes hacerte con ella.

Un diseño largo con fondo verde bosque y manchas en blancos, rosas y malvas, textura rosa con fluidez y mucho movimiento y cintura alta con cierre de cremallera invisible en un lateral. Un modelo que lleva por nombre 'Tahoe' y que está disponible en la página web de SlowLove. Además, su precio es lo mejor: 49 euros.