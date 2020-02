El 'color block': la tendencia que nos chifla, que sabe a carnaval y que ha sacado los colores a Paula Ordovás

Además hay que hablar de hombreras convexas.

Clara Hernández | Woman.es

Hace tiempo que te hablamos del 'color block', la tendencia que ama los contrastes cromáticos y las combinaciones de colores tradicionalmente imposibles y que últimamente, además de en la moda, arrasa en el mundo beauty. Y que nos encanta, porque es capaz de aportar juego y un toque glam a cualquier armario, algo que nos sienta fenomenal en época de carnaval (y en otras también).

Paula Ordovás ha sido la última en caer tentada por esta moda dulce y un pelín transgresora que, sin embargo, tiene sus normas, aunque no muchas y no muy evidentes. Y sobre las que ella nos ha ilustrado con el último look que ha compartido en las redes y que la sitúa en Milan Fashion Week.

Así, Paula ha combinado fucsia, naranja y un rojo cobrizo en el mismo look, teniendo en cuenta una de las 'tips' de este esparcimiento technicolor es utilizar tintas sólidas y prendas lisas, sin estampados, como forma de evitar posibles sobredosis cromáticas, y si embargo abusar de contrastes obtenidos a partir de colores complementarios o, bien, análogos (como es en este caso). La recomendación que sí se ha saltado es la de no mezclar más de dos colores, pero viendo el resultado, ¿por qué no?

No es únicamente por este incendio de color por lo que nos hemos detenido hoy en el look de Paula, que reúne otras muchas tendencias interesantes. Por ejemplo, las blazers irresistibles y anaranjadas con llamativas hombreras convexas (sí, hay distintos tipos de hombreras y las que dibujan una curva para luego dispararse hacia el techo cuando llegan al extremo son las favoritas de las pasarelas más sofisticadas y preciosistas). La prenda, por cierto, es de Roberto Diz.

También nos ha encantado el pantalón de cuero en tonos rojizos, el digno heredero del de piel negra que ya cuelga en todos los armarios y que se ha convertido en un básico de la temporada.

Los stilettos con tira al tobillo son fucsia, vibrantes y de Gucci, donde también puedes encontrar algunas versiones con cristales (690 euros). El último atrevimiento ha sido completar el look con una camisa azul estampada de Emilio Pucci.

