Hace apenas unos días descubríamos el tráiler de ‘House Of Gucci’, la nueva película de Ridley Scott (‘Gladiator, ‘Blade Runner’) en cuyo reparto se encuentra la inimitable Lady Gaga. Desde que probó el cine, la autora de ‘Bad Romance’ ha sentido una gran conexión con el séptimo arte y lo cierto es que nadie puede decir que se desenvuelva mal en este ámbito.

Mientras que en ‘A Star Is Born’ la cantante se metía en la piel de Ally, una aspirante a artista que logra llegar a la fama a pesar de unos inicios poco prometedores, en esta producción encarna a Patricia Reggiani, la exesposa del malogrado diseñador. En esta ocasión, donde comparte planos con actores como Al Pacino, Salma Hayek o Adam Driver, Lady Gaga cambia los estridentes diseños a los que nos tiene acostumbradas por un vestuario sobrio y distinguido.

No obstante, el hecho de que no haya optado por looks estridentes que solo ella es capaz de llevar con buen gusto no significa que, de puertas para afuera, mantenga la estela del personaje al que interpreta. Y es que la autora de ‘Born This Way’ nos ha vuelto a sorprender con estilismos imposibles con los que es capaz de jugar sin despeinarse y lucir como si fueran únicos.

El último de ellos es un total look de Maison Valentino en color morado convertido en una auténtica obra de arte y que la artista ha escogido para asistir al Radio City Music Hall de Nueva York, donde se encuentra ensayando dos conciertos que ofrecerá próximamente con el clásico de jazz Tony Bennett (con quien publicó un álbum de versiones en 2014).

Además de por el color, que será uno de los que más se vean en las próximas pasarelas de Alta Costura, este diseño sobresale por su originalidad. Se trata de un minivestido con forma de capa en forma de campana con capucha a juego. Como complemento especial, la actriz ha escogido un sombrero de plumas firmado por Philip Treacy y unas maxi gafas de sol de Marc Jacobs de la misma tonalidad.

Por si fuera poco, ha añadido más color al diseño con unos guantes amarillos que dejaba asomar por debajo de este vestido-falda. Si bien todo el protagonismo lo tenía la parte colorida, no han pasado desapercibidas sus sandalias de tacón con tiras transparentes. Porque si hay algo que Lady Gaga cuida con mucho detalle es su calzado y no solo lo ha demostrado con este estilismo.

También recientemente, se ha dejado ver con unas botas de plataforma y tacón de aguja que han impresionado a sus seguidores. Aunque todas optaríamos por un calzado cómodo para salir a pasear por las calles de Nueva York si se diera el caso, la compositora ha preferido hacerlo con estos botines acordonados de charol. ¡Solo con verlos da vértigo!