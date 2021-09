Tras maravillarnos con un elegante vestido vainilla de Dior en la gala de los Emmy, Anya Taylor-Joy volvió a atrapar todas las miradas con un conjunto de lencería glamouroso y audaz. ¡Impresionante!

Clara Hernández

Gracias a una espectacular vestido en color vainilla casi invisible de escote sinuoso, Anya Taylor-Joy, la protagonista de la serie 'Gambito de dama', se erigió en la madrugada del lunes en diosa incontestable y dorada de la alfombra roja de los Premios Emmy 2021. Aquel vestido que se prendía en su piel casi por arte de magia y que se coló en todas las listas de las mejor vestidas de la gala estaba firmado por Dior. Sin embargo, no fue el único modelo con el que la actriz nacida en Argentina y con raíces aragonesas atrapó todas las miradas en una noche especial en la que, aunque no logró ganar el Emmy a mejor actriz al que estaba nominada ( y que, finalmente, obtuvo Kate Winslet por su papel en 'Mare of Easttown'), sí pudo celebrar el triunfo de la miniserie ajedrecista que la dio a conocer, así como su brillo en todos los 'photo calls' de la noche.

Apenas unas horas después de haber causado sensación en la alfombra roja, Anya Taylor-Joy aparecía, rompedora, en una de las fiestas post-Emmy que se celebraban esa noche en el Hotel Sunset Tower, también vestida de alta costura de Dior.

De nuevo repetía la fórmula cromática que tan bien le había funcionado y optaba por un color crema que casi se confundía con su piel blanquísima, pero esta vez la intérprete arriesgaba aún más luciendo un conjunto de lencería de aire vintage —sujetador de tirantes finos y 'culotte'— de seda satinada y precioso encaje, confirmando que algunas prendas interiores son tan bellas que merecen saltar al exterior, por derecho propio, y ser elevadas con zapatos de salón a juego si es preciso, como ella hizo con un par de stilettos también de Dior (precisamente, con los mismos que había pisado la alfombra roja).

Una delicada capa semitransparente en el mismo color, mascarilla y pelo a juego —que en lugar del original moño que había lucido poco antes, aparecía ahora semirrecogido, con melena y unas horquillas sujetando atrás los laterales— ha sido el sorprendente look con el que Anya Taylor-Joy no ha dejado que se hablara de otra cosa.

Más tarde, la misma actriz nos enseñaba en su perfil de Instagram otros detalles de los looks con los que deslumbró esa noche, como una manicura que alternaba uñas en color hueso y otras amarillas con dibujos de caballos, reyes y reinas de ajedrez dibujadas en estas últimas, así como dos preciosos anillos, uno de diamantes y otro con un zafiro amarillo de Tiffany.

En el primer look que lució, el del vestido largo de Dior de espalda descubierta, también llevaba un espectacular collar de Tiffany de la colección de Elsa Peretti con diamantes de 30 quilates.

Mira los looks más impresionantes que desfilaron por la alfombra roja de los Emmy 2021: