El look de Aitana durante la cuarentena nos representa (es imposible no caer)

Aitana, no estás sola.

Hay quien se toma al pie de la letra lo que dicen los psicólogos: durante la cuarentena es recomendable que nos vistamos de calle porque supondrá para todos una dosis de autoestima. Y, para qué vamos a negarlo, ponerse unos vaqueros una blusa cuando saltamos de la cama, para una vez que no tenemos obligación de hacerlo, cuesta. Estar todo el día en pijama es muy tentador, pero tampoco es lo más higiénico si por la noche nos vamos a dormir con esa misma ropa. ¿Entonces dónde está el término medio? Pues en el chándal, que además está causando furor en las últimas semanas y de hecho ya hay uno que es viral, como ya te hemos contado. Y Aitana ha tomado nota de ello.

La cantante, como el 99% de los españoles, ha optado por la opción más cómoda para estar en casa en estos días de confinamiento por el coronavirus: el chándal. Y así se lo ha confesado en un arrebato de sinceridad (ya sabemos que Aitana es transparente como el agua) a sus seguidores en su cuenta de Instagram.

“Chándal”, ha escrito. Eso sí, ha editado el mensaje porque unos minutos después de publicar las galería de imágenes en las que aparece con un pantalón tipo jogger de gris y una camiseta básica blanca en un cuarto de baño, había escrito otro mensaje. Aitana, amiga, te hemos pillado y, oye, que no pasa nada porque a muchos nos pasa. “Todo el día en chándal”, posteó la cantante antes de arrepentirse.

Pues, qué queréis que os digamos, estar en chándal en casa no es nada malo, de hecho, los hay tan bonitos que puede que no sean tan elegantes como un LBD, pero, total, para estar trabajando o viendo series… ¡es un look muy aceptable!