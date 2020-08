Si vas a llevar una camisa que sea con un nudo, palabra de Georgina

Woman.es

El pasado 7 de agosto la Juventus cayó eliminada en octavos de final ante el Lyon, lo que significó que los jugadores podían adelantar las vacaciones. Dos días pasaron para que Cristiano Ronaldo se embarcara junto a su la familia en su lujoso yate y navegaran por la costa francesa. Y cómo no podía ser de otra forma, Georgina Rodríguez ha registrado en las redes gran parte de sus vacaciones en familia.

- Georgina Rodríguez y su fórmula para llevar calcetines altos blancos

- Georgina Rodríguez y el bikini ideal para las chicas con mucho pecho

Con 20 millones de seguidores, la modelo es una de las influencers más importantes del mundo. Y es que no imagen que ella publique que pase desapercibida. No solo porque muestra el opulento estilo de vida que llevan, sino porque no se corta ni un poco para dejarse ver en diminutos bikinis o con espectaculares vestidos. Sin embargo, y aunque sucede muy poco, está vez Georgina ha compartido una imagen de ella con un atuendo muy clásico, de playa que nos ha revelado que a ella no hay look que se le resista.

En una de las últimas instantáneas que ha compartido con todos sus seguidores aparece ella junto a una impresionante puesta de sol en las playas de Francia. La madre de Alana, está sentada en el yate, con un precioso conjunto de camisa y pantalón blanco mientras cae la tarde en un idílico día. La foto que tiene más de 2 millones de ‘me gusta', va acompaña de la siguiente reflexión: “Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo”.

El delicado conjunto blanco liviano que lleva puesto es ideal para todas las que amamos llevar camisas masculinas. Para convertir este look sencillo y cómodo en uno sexy y atrevido, Georgina ha recurrido al famoso nudo en la camisa. Ya hemos visto a lo largo del verano que los nudos en las camisas y camisetas iban a ser EL detalle más repetido. Pues la modelo termina por confirmar que se trata de una tendencia y que se ve super bien.

Parecería a simple vista que se trata de un diseño confeccionado en seda, eso por el brillo y la ligereza del conjunto. La camisa con un nudo a la altura de la cintura deja al descubierto su abdomen. Además, solo tienes dos botones abotonados, para mostrar un escote semipronunciado.

El pantalón es de cintura alta y aunque no es ceñido, tampoco es flojo. Más bien tiene un corte recto que favorece a las curvas de la Georgina.

Durante estos días también ha compartido tiernas imágenes del resto de sus increíbles vacaciones en barco junto a sus hijos Cristiano Jr, Eva, Mateo y Alana Martina. Parece que la familia está aprovechando al máximo este tiempo libre.