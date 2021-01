¡Un modelo precioso!

Embajadora de Puma, Selena Gomez ha vuelto a demostrar que no elige cualquier 'sneaker' para completar sus looks. La cantante presta de nuevo su imagen a la firma de ropa deportiva para amadrinar un nuevo modelo que es una absoluta maravilla. Se trata de las nuevas Cali Star, el miembro más nuevo de la familia Cali, diseñado para todas las chicas que estén listas para brillar. “Tienes que ir tras lo que quieres y seguir tus sueños. No tengas miedo a destacar entre la multitud siendo tú ", asegura la cantante, quien sabe muy bien de lo que habla.

Esta zapatilla ha sido creada pensando en las mujeres que no tienen miedo a destacar, pero también cuenta con una silueta elegante y limpia. limpia. Mantiene elementos del diseño clásico de las California y agrega nuevos detalles como el acento metálico en la pieza del talón. Otros detalles son una parte superior de cuero, empeine perforado y pieza de encaje metálico PUMA extraíble.

Un diseño que podrás combinar con tus looks favoritos y que se alejan mucho de las zapatillas 'comestibles' que están arrasando al otro lado del charco. De lentejuelas y con forma de taco. ¿Hemos encontrado las zapatillas más divertidas y originales de este 2021? Sin duda. Las Salsa Time Taco Sneakers de la firma Current Mood están causando auténtico furory la verdad es que no nos extraña.

Con plataforma, ajustables con cordones y con un montón de 'gold glitter', estas zapatillas harán que veas la vida con un poco más de alegría. Y ahora que estamos en medio de una pandemia, estos ingredientes en un accesorio hacen que se convierta en nuestro nuevo mejor amigo.

Lo sabemos. Son excesivas y muy llamativas, pero qué mejor manera de pisar con actitud positiva que este modelo. Si te gustan, solo tienes que entrar en la web de Dolls Kill y hacerte con ellas. Pero si eres más de 'fast food' americana y no te tira tanto la comida mexicana, tranquila porque la misma firma nos da la posibilidad de convertir nuestros pies en sendas cheeseburgers. Como lo lees y como lo vas a ver ahora mismo.