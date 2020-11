Y Mery Turiel ya nos avanzó una versión.

Hace tiempo que el 'active wear', en concreto los leggins, saltaron del gimnasio al asfalto para formar parte de look cómodos, urbanos y con estilo. Algo a lo que también han contribuido las pasarelas y, recientemente, firmas como Saint Laurent, que el pasado invierno nos adelantaba las tendencias que marcarían este otoño e invierno, elevando los pantalones tipo leggin con efecto cuero acharolado y de látex (sí, como aquellos que un día colgaron de nuestros armarios y a los que después dimos carpetazo con la firme promesa de que no volveríamos a utilizarlos) a los primeros puestos de la lista.

Se trata de una propuesta que puede parecer solo apta para atrevidas, pero que no hay que descartar por varias razones: para empezar, esta opción aportan brillo a la prenda, elevando sus dosis de fantasía; además, podemos demostrarte que su uso puede ser sinónimo de ir "bien vestida" (y si no, atenta a los looks del desfile en París de la firma francesa, el pasado mes de febrero). En tercer lugar, tanto los materiales tipo piel como el látex tienen efecto adelgazante que te encantará si lo que buscas es suavizar curvas, comprimir y estilizar. Y, por último, ¡abrigan un montón, así que son perfectas para el invierno!

Y hay más: ya hay numerosas marcas para todos los bolsillos, entre ellas Primark o Calzedonia, que han lanzado sus versiones low cost, en algunos casos con y, en algunos casos, hasta los han hecho térmicos (como la segunda de esas dos firmas).

Como no podía ser menos, Paula Echevarría ha sido, junto con Mery Turiel, una de las primeras en apuntarse a esta tendencia que también funciona para embarazadas, según nos ha mostrado la primera en su perfil de Instagram, y que puede resultar elegante con un look bicolor en blanco y negro (en el que, además, la actriz de 'Velvet' ha reunido otras tantas prendas estrella de la temporada).

Así, Paula ha utilizado unos leggings brillantes con efecto piel de Primark para proporcionar un toque audaz a un look genial e invernal de 'street style' compuesto por jersey negro de pico de Cool The Sack sobre una camiseta básica blanca, abrigo de lana negro cruzado con doble botonadura de Uterqüe (otro básico capaz de elevar con discreción un outtif; este tiene actualmente un precio rebajado de 171,75 euros) y botas altas de corte militar de Stradivarius con predisposición a agotarse (ya están volando; su precio es de 49,99 euros).

Otro acierto es el sombrero tipo fedora que adoran las instagrammers, quienes lo han convertido en el accesorio ideal para completar cualquier look.

Solo un día antes de esta imagen, era Mery Turiel quien, en un vídeo publicado en Instagram, nos daba lecciones de cómo combinar los leggins con efecto cuero y brillo de Calzedonia, susceptibles de lucirse "día y noche".

En distintos colores (los suyos son gris plata y marrones chocolate, aunque en la tienda están también disponibles en verde oliva, negro, dorado y rojo), nos ha enseña cómo obtener un look más urbano con chaqueta vaquera, top lencero y botines militares, y otro más sofisticado con camisa satinada en color arena.

Los leggins de Mery Turiel cuestan 19,95 euros y tienen la cinturilla ancha que hace efecto viente plano.