Los leggings se han convertido en la prenda favorita tanto para las que teletrabajamos o vamos a la oficina. Son cómodos, versátiles y a la vez elegantes y Lefties tiene los más bonitos de la temporada.

Woman.es

Seamos honestas a todas nos encantan las prendas de lujo, pero también adoramos los chollos. Esas prendas que están a precios tan bajos que es inevitable dejarlas pasar. Quizás por eso nos encanta Lefties, y es que la firma low cost de Inditex no deja de darnos grandes looks que pronto se convierten en must de la temporada.

- Un deseo cumplido: ¡Lefties ya tiene tienda online!

- De todos los vestidos de Lefties, Mery Turiel tiene ese que podrás llevar todo el invierno con zapatillas

Es tarea diaria ya, desde que podemos comprar online, repasar sus novedades semanales, y así hemos fichado la prenda estrella del otoño. Se trata de unos leggings cómodos, atemporal y con efecto reductor. ¿Se le puede pedir algo más a un pantalón? Pues sí, que sean baratos y Lefties lo ha conseguido y por todo lo alto, pues ha lanzado toda una colección con estampados de cuadros a los que no te vas a poder resistir.

En esta colección que está llena de leggings de todos estilos, con cuadros negros, o cuadros rojos, negros, de piel sintética, hemos localizado rápidamente uno de nuestros favoritos. Se trata de un leggings de tejido más grueso pero que se ajusta igual al cuerpo, con detalle de cremalleras en formato vertical en los laterales. Cuestan 12,99 euros, hay disponiblidad desde la talla S hasta la XL.

Otro que nos encanta es uno de algodón elástico con estampado de cuadros príncipe de gales, bolsillos laterales con tapilla y botones de adorno en los laterales. También cuestan 12,99 euros, y están disponibles en talla S, M, L. Y gracias a su elástico en la cintura tienen un efecto redutor que nos encanta.

Y es que Lefties ha pensado en todos los gustos, porque también ha sacado una versión con un tejido silimar a los vaqueros, que se suele conocer como jeggings. En este caso la marca presenta un modelo que se cierra con botón y hay tres estampados de cuadros disponibles uno en tonos gris y mostaza, otros en blanco y negro y con estampado de tartán en rojo. Cuestan 14,99 euros y hay tallas de la 34 hasta la 44.

Lo que nos encanta de esta pieza es, además de su comodidad, es que son super versátiles. Igual quedan de maravilla con un jersey, que con una camiseta más estilo roquera, que con un crop top, o una blusa con botnes. Sea como sea siempre podrás tranformalos y convertirlos en esa prenda comodín que todas debemos tener en nuestro fondo de armario.