La moda 'sporty' vuelve esta temporada con diseños tan bonitos como los leggings que nos propone Mery Turiel. Ahora sí que sí volvemos al gym con más motivación que nunca.

Cecilia Franco

Esta vez no vamos con desequilibrios. Reconocemos que los propósitos de año nuevo nos están costando un poco (o mucho), pero con la vuelta al cole estamos más motivadas que nunca, y nuestro propósito de volver al gym se va a hacer realidad gracias a los leggings que nos ha descubierto Mery Turiel. ¡Con ropa tan preciosa es imposible no encontrar motivación!

Está confirmado, la ropa de deporte bonita ayuda a nuestro estado motivacional. Leggings 'fuseau', estampados… La prenda 'sporty' por excelencia se ha reinventado. Ahora ya no nos conformamos con unos básicos leggings negros para ir al gym, porque desde que descubrimos que la moda 'sporty' no está reñida con el 'street style' (no hay más que observar nuestro manual de uso) no dejamos de rastrear hasta encontrar los diseños más originales del mercado que mejor se adapten a nuestro cuerpo.

Y es que si ya nos enamoramos de la colección de leggings de Oysho, ahora con el descubrimiento de Mery Turiel estamos ya completamente convencidas. ¡La vuelta al gym, ahora sí que sí, es una realidad! Después de unas merecidas vacaciones, estamos con las pilas cargadas para volver a la rutina 'fit' con lo último de Calzedonia.

Y, si por el contrario, todo se tuerce (por cualquier circunstancia) y tenemos que esperar un tiempo para dar el cien por cien 'fit' de nosotras, no hay que preocuparse. La ropa deportiva ya no solo es para ir al gym, y con diseños como los de Calzedonia (29,95 €) querrás llevarlos todos los días.

Para dar una vuelta por la ciudad, para disfrutar de una tarde en el parque, para esos días en los que no quieres pensar demasiado…El truco está en saber combinar bien las prendas con el mundo 'comfy' por bandera.

Mery Turiel deja a un lado sus 'vestidazos' para enfundarse en las mallas de Calzedonia más bonitas, originales y cómodas para un día de deporte al aire libre. Un diseño liso que juega a las combinaciones estampadas, a base de líneas de estilo étnico, que sientan de maravilla.

¿Te animas con la moda 'sporty'? Esta nueva temporada hazte con este tipo de diseños y caerás rendida a los encantos de la comodidad.