Laura Matamoros tiene el jersey viral más bonito que ha conquistado también a Chiara Ferragni

Al mal tiempo, ¡mucho color!

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Si echamos un vistazo a los estantes de la mayoría de las tiendas y a los looks de las influencers, los colores que predominan son el negro, el gris y el cámel, pero de vez en cuando las firmas se permiten alguna licencia y apuestan por colores tan potentes que es imposible no fijarse en ellos (y enamorarse). Que sí, que somos conscientes de que todavía quedan meses de frío, pero todo lo que nos recuerde que ya queda menos para la primavera nos encanta en la redacción de Woman. Y, ojo, que acabamos de tener un flechazo con el jersey de rayas que ha lucido Laura Matamoros en uno de sus últimos looks de Instagram.

A sus 27 años, cuenta con casi un millón de 'followers' que no solo se interesan por su vida, también por sus looks -algunos de más de cuatro cifras con sus bolsos de Chanel, Yves Saint Laurent, Dior…-. En una de sus fotos de Instagram ha lucido un jersey de rayas de colores que recuerda al arcoíris, de la firma Manoush.

A la venta en la web por 265€, la española no ha sido la única influencer que ha estrenado este mismo jersey. Chiara Ferragni y Carla Ginola entre otras, también se han enamorado del jersey de Manoush.



Laura Matamoros triunfa. Es una de las españolas con más tirón en redes sociales y, la verdad, no nos extraña. Natural y muy estilosa, combina prendas low cost con otras de firma de alta gama, justo la fórmula que ha llevado a otras influencers como Paula Echevarría a ser icono de estilo. No hay día que la hija de Kiko Matamoros y sobrina de Mar Flores no nos dé algún tip de moda o belleza.