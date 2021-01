Laura Matamoros se anima a llevar la tendencia de sombrero más complicad y aprueba con nota

Al mal tiempo, sombrero.

Hasta ahora pocas famosas se han atrevido con un sombrero de pescador, pero de lo que no cabe duda es que los sombreros están moda. Valentino y Jacquemus nos convencieron en sus colecciones para la primavera-verano 2019 de que cuanto más grandes fueran los sombreros, más de moda estaban. Lo que entonces (y ahora) estaba por ver es que fueran prácticos y cómodos para los días en los que el viento y el agua hace de las suyas y se lleva todo por delante. Para eso tenemos los sombreros de pescadores, como el que ha lucido Laura Matamoros.

Cómodos como pocos, los puedes llevar guardados en la maleta para un viaje, plegados en el bolso… Y son el mejor complemento para los días de lluvia o en los que hay mucha humedad. Que no quieres que se note el pelo encrespado, gorro de pescador al canto. Y Laura Matamoros ha sabido combinarlo de la manera más elegante. La influencer ha combinado un gorro beige con un total look negro de americana y pantalón vaquero.

Laura Matamoros triunfa. Es una de las españolas con más tirón en redes sociales y, la verdad, no nos extraña. Natural y muy estilosa, combina prendas low cost con otras de firma de alta gama, justo la fórmula que ha llevado a otras influencers como Paula Echevarría a ser icono de estilo. No hay día que la hija de Kiko Matamoros y sobrina de Mar Flores no nos dé algún tip de moda o belleza.

A sus 27 años, cuenta con casi un millón de 'followers' que no solo se interesan por su vida, también por sus looks -algunos de más de cuatro cifras con sus bolsos de Chanel, Yves Saint Laurent, Dior…-