Laura Matamoros nos adelanta que una de las tendencias en pantalones vaqueros en 2021 ya fue viral en nuestra adolescencia

Los pitillos no mueren.

Amigas, hay pantalones pitillo para rato, aunque seguro que más de una vez has escuchado eso de :“los pantalones pitillo han muerto”, “a los vaqueros pitillos le quedan dos asaltos y ahora lo que se lleva con los campana”, “jamás me voy a volver a poner unos skinny jeans”. ¿Te suena? Seguro que alguna de estas perlitas han salido de la boda de alguna amiga tuya (o de ti incluso), pero los pantalones pitillo, para disgusto de sus detractoras, no han muerto. Y no es cosa nuestra, sino de Laura Matamoros, que dice que los skinny jeans siguen estando de moda.

Laura Matamoros triunfa. Es una de las españolas con más tirón en redes sociales y, la verdad, no nos extraña. Natural y muy estilosa, combina prendas low cost con otras de firma de alta gama, justo la fórmula que ha llevado a otras influencers como Paula Echevarría a ser icono de estilo. No hay día que la hija de Kiko Matamoros y sobrina de Mar Flores no nos dé algún tip de moda o belleza en Instagram y ahora nos ha recordado que habrá pantalones pitillo para rato .

A sus 27 años, cuenta con casi un millón de 'followers' que no solo se interesan por su vida, también por sus looks -algunos de más de cuatro cifras con sus bolsos de Chanel, Yves Saint Laurent, Dior…-. La influencer ha tirado de carrete y nos ha recordado que esos pantalones que tan presentes estuvieron en nuestras adolescencias (y en nuestra vida en general), los pantalones pitillo rasgados, van a seguir estando de moda. La influencer escogió un pantalón gris, que combinó con un jersey negro y un abrigo flurry.

Si buscas renovar vaqueros, más abajo te dejamos un shopping con los vaqueros anchos que están de moda en 2021.