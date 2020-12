El look brilli-brilli de Laura Escanes es además comodísimo para llevar en Nochebuena

La influencer ha dado con la fórmula perfecta para estas fiestas.

Woman.es

En estos días atípicos, a medio camino entre el teletrabajo, las fiestas y la nostalgia por lo que fueron pasadas Navidades, media España sigue dándole vueltas a qué ponerse esta Nochebuena y la semana siguiente para despedir el año. Como Laura Escanes, sin ir más lejos.

Nosotras, por nuestra parte, seguimos con los ojos bien abiertos recogiendo todas las ideas que vemos en las celebrities que van compartiendo sus opciones.

Lo hicimos con los vestidazos de Chenoa, también con un traje precioso en raso de Adriana Iglesias que lucio hace unos días Sara Carbonero, y ahora con los distintos looks que ha compartido la joven influencer.

En realidad, Escanes ha pedido consejo para los complementos, porque parece que tiene clara la base de su outfit de fiesta para esta Navidad, y no puede gustarnos más: un little black dress. Lencero y de tirante fino, un clasico que apunta maneras para ser una de las mejores opciones para quienes se quieran engalanar pese a no salir de casa este año. Es cómodo y muy efectivo.

Y además, no sabíamos que se adaptaba tan bien a combinaciones poco habituales como la que ha lucido la catalana, junto a un cardigan, perfecto para no pasar frío y disfrutar de una conversación familiar junto a la chimenea esta Nochebuena... o para echar unas partidas en el ordenador o la videoconsola, el hobby favorito de Laura, una auténtica gamer.

De todas las combinaciones con calcetines y medias que ha ido mostrando en sus stories Laura Escanes nos quedamos sin lugar a dudas con unas medias negras con brilli brilli de Calzedonia que iluminan cualquier look, pero sobre todo uno en tonos oscuros como el de la combinación de minivestido negro y cárdigan XL con el que ha posado la mamá de Roma.

No nos ha mostrado el calzado que ha pensado para rematar el estilismo, pero a nosotras se nos ocurren dos alternativas perfectas a bote pronto. Unas botas planas o, por qué no, las zapatillas de estar por casa, como en las pelis, cuando llegan de fiesta y solo se cambian el calzado para pasar un rato de tranquilidad en casa.