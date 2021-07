Laura Escanes nos enseña a llevar un mismo pañuelo en la cabeza o a modo de top con estilazo

El accesorio del verano tiene múltiples formas de uso y la influencer ha dado con las que seguro vas a querer imitar.

Julia García

Instagram ha hablado y ha dicho alto y claro que este verano no puede faltar en tu maleta de vacaciones un pañuelo. No hay mejor accesorio que pueda acompañarte en tus looks estivales porque vas a poder sacarlo un rendimiento que seguro no esperabas. ¿O es que creías que ibas a poder lucirlo de una única manera?

En la cabeza, cubriendo la parte superior y anudado en la parte de atrás al más puro estilo pirata es como seguro que más lo has visto entre las influencers en la orilla del mar pero no es la única forma de llevarlo. Es de lo más resolutivo y vale para mucho más que afrontar con éxito un 'bad hair day'.

Laura Escanes, por ejemplo, ha mostrado recientemente lo bien que le sienta de este modo sobre su melena rubia pero también ha querido enseñar a su más de millón y medio de seguidores que hay otras maneras de exprimir sus cualidades y una de ellas es a modo de top.

Tras disfrutar junto a su marido Risto Mejide y su hija Roma de una jornada en alta mar a bordo de un barco con este complemento cubriendo parte de su cabello, Laura Escanes optó por colocárselo como si de una blusa se tratara y lo acompañó de unas cómodas bermudas vaqueras, logrando así sorprender con todas las posibilidades de su pañuelo.

No hace falta que sea su mismo pañuelo en concreto para conseguir idéntico look, pero sí que cumpla con unas directrices claras para que el resultado sea el esperado. En concreto, que sea en formato cuadrado y lo suficientemente grande para doblarlo sobre sí mismo como un triángulo de modo que permita ser colocado en la frente o sobre el pecho.

El de Laura Escanes es de medidas 90x90cm, está confeccionado en seda de bambú con un bonito diseño que imita al estilo marmolado en tonos rosados y azules y tiene un precio de 25 euros.

Lleva el sello de Miniatti, una firma española nacida hace dos años que cuenta con colecciones propias de edición limitada con diseños de diferentes artistas, cuya apuesta no es otra que la de ofrecer versatilidad con una pieza del armario que hasta hace muy poca estaba infravalorada.