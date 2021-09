Kira Miró triunfa como sustituta de Pilar Rubio en 'El Hormiguero' con un look de básicos sexy y cañero

La actriz superó con éxito los retos de 'El Hormiguero' enfundada en vaqueros, cuero y botas Dr. Martens.

Clara Hernández

De negro riguroso. Ataviada con vaqueros, cuero (posiblemente vegano) y botas Dr. Martens. Así fue el look ganador y otoñal con el que Kira Miró debutó este miércoles en 'El Hormiguero' en la sección de retos del programa sustituyendo así a Pilar Rubio, que se ha dejado de encargar de esta tarea al mudarse a París, donde su marido, Sergio Ramos, ha sido fichado por el Paris Saint-Germain.

Y la actriz canaria triunfó. Y no solo con su look de básicos cañero, sexy y contundente, sino con el desafío "injusto de puntería extrema" al que debía enfrentarse, como lo describió el espacio de Pablo Motos. Kira debía clavar un clavo de 5 milímetros con un disparo a 10 metros con una carabina, es decir, una prueba similar a la que la actriz había fallado durante su participación en el 'talent show' de 'El Desafío', como recordó. Sin embargo, esta vez logró su objetivo al primer intento.

"No me lo creo. Con los nervios del directo tenía una batucada en el corazón". "Pablo, ¿me he ganado el puesto?", exclamó la intérprete tras superar el envite y brillar, impecable, su estilismo 'total black' protagonizado por prendas pertenecientes a la firma Guess, según ha revelado la estilista del programa, Montse Nieto.

Unos vaqueros negros rectos y ajustados, estilo 'skinny' -es decir, una silueta que, pese a todo, sobrevive a los embistes de las tendencias que hablan solo de jeans de pernera ancha- son la clave sobre las que se construye este look aguerrido y femenino a la vez. ¿El secreto? Combinar un top escotado con una camisa 'cropped' de cuero o piel sintética que se cruza por la parte frontal formando un sensual escote de pico y cerrándose con un cinturón para marcar la figura.

Unas botas militares negras de cordones Dr. Martens, uno de los calzados que arrasaron la temporada pasada y que vuelven con casi la misma fuerza así como una coleta muy alta y manicura bermellón fueron los ingredientes para marcar un look sobrio, versátil y explosivo, tres características que suelen caracterizar el armario de la actriz.

"Mi ropa es bastante sencilla, muy poco ostentosa. Utilizo colores lisos, neutros.. El menos es más lo llevo a rajatabla", nos contaba hace unos meses la ganadora de 'El Desafío', que ya entonces confesaba que era muy responsable, se tomaba muy en serio las cosas y que en aquel programa "había trabajado mucho para que todo saliera bien". También entonces nos regaló una bonita sesión de fotos poliédrica junto a su hermano, Ciro Miró. Mira las imágenes: