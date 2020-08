Kim Kardashian lanza el sujetador con el que presumir de escote con total comodidad

Si vas a lucir lencería, que sea a lo grande. Seleccionamos para ti los sujetadores que querrás que sean vistos bajo blusas o tops transparentes que ofrecen no solo diseños irresistibles, sino también el confort más absoluto.

María Aguirre | Woman.es

Sujetador go all around de talla única y tejido elástico, de Sloggi (Precio: 24,99 euros).