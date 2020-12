La estrella de los reality shows tiene la lencería nude con la que conseguirás resaltar tus curvas esta Navidad.

Por algo Kim Kardashian es más que una influencer. A la estrella de los reality shows no le bastó alcanzar la fama documentando su vida, ella quería más así que aprovechó su tirón mediático para convertirse en empresaria, primero con su línea de belleza KKW Cosmetics, y más tarde amplió su imperio con SKIMS su colección de fajas, pijamas y lencería.

El éxito lo tenía asegurado, su figura curvilínea se convirtió en su sello y la ha sabido rentabilizar al máximo. Así lo deja claro con su última publicación. La socialité subió una foto donde se muestra con uno de los conjuntos de SKIMS en color nude y en menos de una hora alcanzó los 490.000 likes.

Kim presumió de figura y de su impresionante cintura de avispa promocionando su colección de lencería. Se trata de un conjunto de ropa interior de talle alto en tono nude, combinado con un sujetador que ha llamado cotton triangle bralette que promete ser muy cómodo por el tejido de fibras naturales del que ha sido elaborado. 'Actúa como una segunda piel que respira y actúa como si fuera propia' se escribe en el sitio oficial de SKIMS.

La protagonista de ‘Keeping Up with the Kardashians’ tiene su línea ‘SKIMS Body’, que básicamente está compuesta por una serie de piezas en colores blanco, nude y gris desde la talla XXS hasta las 4XL.

El único objetivo de Kim es que las mujeres que lleven sus prendas modeladoras se sientan cómodas tanto con su cuerpo como con su color de piel, pero además sexy.

La propuesta de ropa interior no solo se ajusta a los distintos tipos de piel, sino que tiene un acabado sedoso y sin costuras, ideal para no dejar marcas cuando llevas un atuendo ajustado. Pero además, está pensada para sacarle provecho a tu figura, porque si hay alguien con curvas de infarto esa es Kim Kardashian, así que podemos confiar con que no solo pensó en un amplio número de clientas, pues está disponible en tantas tallas que seguro que todas encontramos las que mejor nos quede, sino que también están confeccionadas para esculpir nuestro cuerpo, sino vean las piernas y cintura de de Kardashian.