Kim Kardashian apuesta por un 'total look amarillo' (¿quién dijo mala suerte?)

Y nos encanta.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

No podemos dejar de decirlo. El invierno también es para los colores más llamativos y alegres. Porque si no tuviésemos suficiente con tener que hacer frente a las bajas temperaturas, lo mejor que podemos hacer es intentar dar un toque divertido a nuestros vestidores. Algo que ya hizo Alba Díaz recientemente al apostar por un chaleco amarillo y que ahora ha vuelto a poner de manifiesto Kim Kardashian durante una visita a los estudios de 'Good Morning America' en Nueva York.

La socialité y diseñadora ha coordinado un top de manga larga con cuello caja amarillo ácido con una falda con bajo 'desigual' amarillo limón. Dos tonalidades diferentes del mismo color que forman un estilismo muy vivo que nos encanta. Un estilismo que ha rematado con unas sandalias minimalistas doradas.

Un look muy aplaudido ya que es sexy, pero elegante a la vez. Una fórmula que siempre funciona y por la que Kim Kardashian opta muy a menudo últimamente. De hecho, el estilo de la socialité ha cambiado mucho a lo largo de los años pero siempre se ha mantenido fiel a una norma: potenciar sus curvas. De hecho, fue ella la impulsora de la figura 'curvy' y aunque muchos la criticaron, ahora sus medidas se imponen en el mundo de la moda.

Pero no solo de amarillo vive la moda (y Kim Kardashian), sino que recientemente Jessica Simpson nos demostró que el 'total look rosa' también es una opción. Eso sí, esta combinación es muchísimo más arriesgada y no se la recomendamos a todo el mundo.

Jessica coordinó un estilismo rosa en varias tonalidades y apostó por unos pantalones con estampado floral y pata de elefante, camisa masculina, zapato con plataforma delantera, bolso de asa corta, abrigo/trench con pelo en mangas y cuello y gafas redondas de estilo setentera.

¿Veredicto? No sabríamos decir por qué, pero realmente no podemos decir que no haya sabido coordinar todas las prendas de manera más o menos acertada. ¿Es un estilismo demasiado rosa? Sin duda. ¿Nos recuerda a Paris Hilton? Por supuesto. Pero lo cierto es que no podemos decir que haya fracasado estrepitosamente.