Kendall y Kylie Jenner explotan: ¡contestan a quienes las acusan de no pagar a sus trabajadores!

Ojo, no te metas con una Kardashian porque cuando te quieras dar cuenta, ellas ya tienen su réplica preparada. Resulta que hace unos días se desató la polémica. Al parecer, Kendall y Kylie Jenner no pagaron a los empleados que trabajaban en las fábricas de Bangladesh en sus colecciones para Kendall + Kylie.

Pero antes de contaros cómo han reaccionado las miembros del Klan, os ponemos en situación. Pues resulta que, según algunos usuarios de Instagram, Global Brands Group (GBG) no pagaba pagando a los trabajadores, con la que se relacionaba a la firma de las hermanas pequeñas de Kim Kardashian. Antes de que se liara todo mucho más, han dejado bien clarito que su marca de ropa no es propiedad de GBG.

"Nos gustaría tratar el desafortunado e incorrecto rumor de que Global Brands Group es propietaria de la marca Kendall + Kylie y que hemos descuidado el pago a los trabajadores de las fábricas en Bangladesh como resultado de la pandemia de COVID-19", dijeron las hermanas en un comunicado. “Esto no es cierto. La marca Kendall + Kylie es propiedad de 3072541 Canada Inc., no GBG. La marca ha trabajado con CAA-GBG hace tiempo pero solo para temas relacionados con las ventas y desarrollo comercial”.

"Sabemos que estos son tiempos difíciles para la industria de la moda y los trabajadores de la confección en general, y seguimos apoyando a todos nuestros socios que trabajan en fábricas que producen nuestros productos", continuaron. "Fabricamos en países de todo el mundo y no hemos recibido ninguna queja de las fábricas que producen nuestros productos", remarcaron.