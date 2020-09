Katie Holmes nos ha dejado un look de calle de 10 con dos básicos imprescindibles de otoño: vestido midi con estampado floral y zapatillas blancas.

Si pensamos en un look perfecto de otoño se nos vienen a la cabeza un prenda y un accesorios. La prenda sería un vestido mide con volantes y estampado, porque es ideal para el entretiempo y sirve para esas tardes soleadas en las que las temperaturas aún no son tan bajas pero tampoco altas. Y el accesorio no puesde ser otro que unas zapatillas blancas que se convierten en la opción más cómoda sin tener que renunciar al estilo.

Justo esto es lo que ha conseguido Katie Holmes con su último look por las calles de Nueva York. Con un vestido midi, con corte en A, y estampado floral de estilo camisero con mangas cortas y un par de zapatillsa blancas, la actriz nos ha mostrado como combina ella a la perfección dos básicos imprescindibles que encajan de 10 juntos pero que por separado también pueden ser la estrella indiscutible de cualquier estilismo.

El vestido con detalles multicolor deja entrever que Katie Holmes cae rendida por los vestidos de corriente bohemia y hippie, ya que no es la primera vez que la hemos visto llevándolos. Además, otro detalles que nos encanta es el bolso que ha escogido. Se trata de una bandolera negra que es pequeña pero maravillosa porque cabe de todo.

Como ya es costumbre la actriz ha escogido un moño desaliñado, que practicamente se ha vuelto su insignia, y unas gafas de pasta negra. Obviamente no ha olvidado su mascarilla. Katie fue captada mientras acudía a una tienda de productos orgánicos con su novio el chef, Emilio Vitolo, y es que como ya sabemos ella no sale de casa sin marcarse un estilazo.