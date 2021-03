Katie Holmes sabe que una camiseta de rayas marineras siempre funciona (incluso en versión verde flúor)

La actriz lleva este estampado en un look de básicos.

SANDRA GONZÁLEZ

¡Aviso a navegantes! Las rayas marineras van a invadir nuestros armarios la próxima primavera (que, por fin, está al caer). Este estampado tan clásico y atemporal, que en realidad nunca ha abandonado el pódium de las tendencias, este 2021 está cogiendo más fuerza que nunca.

- Si Katie Holmes dice que llevar jeans con zapatillas blancas y chaqueta denim es tendencia, lo será seguro en 2021

- Las chicas que visten con camisas masculinas van a combinarlas con el abrigo recto con hombreras de Katie Holmes

Las prendas con estampado de rayas ya las podemos encontrar en las nuevas colecciones de la mayoría de nuestras tiendas 'low cost' favoritas y, por supuesto, ha protagonizado las propuestas de temporada de firmas de alta costura como Dior, Oscar de la Renta o Louis Vuitton.

Sabemos que Katie Holmes es la reina de los básicos y, una vez más, nos ha inspirado con su último estilismo en el que apuesta por el estampado 'navy' y, cómo no, lo lleva en un look de prendas que absolutamente todas tenemos en nuestro armario. Y por eso nos encantan sus propuestas, ¿o no?

La actriz ha sido fotografiada paseando por las calles de Nueva York con su chico, Emilio Vitolo Jr., y para la ocasión ha apostado por un look casual con el que, en conjunto, consigue restarse años de edad.

En concreto, Katie Holmes ha lucido unos vaqueros clásicos de corte recto (que ya sabemos que se han convertido en unos de sus favoritos) y una camiseta de algodón fina con estampado de rayas marineras pero, ojo, en versión reinventada, ya que son de color azul marino y verde flúor, lo que aporta un toque de originalidad extra al look.

A modo de calzado, Katie ha optado por la comodidad de unas 'sneakers' (sí, otro básico) de color gris, que pertenecen a la marca Saucony. Y, para rematar el estilismo ha apostado por la clásica gabardina en color beige, que como bien sabemos funciona con todo siempre.

Por supuesto, nos encanta el contraste de colores del estampado de la camiseta con el neutro del beige de la gabardina y, de esta manera, la actriz nos demuestra que este estampado tan clásico que va a arrasar, un año más, esta primavera no tiene por qué ser de color blanco y azul.

Otro de los detalles que nos ha conquistado del look y que no podemos pasar por alto es su coleta alta y deshecha con goma de color. Recordemos que este recogido no solo es uno de los peinados más repetidos en el 'street style' de las principales ciudades de la moda sino que resta años de edad. ¡Tomamos nota!