La duquesa de Cambridge lo ha combinado con su calzado favorito: alpargatas 'made in Spain'.

Kate Middleton ha vuelto a demostrar su capacidad para inspirar armarios en todo el mundo y en tiempo récord. Si hace una semana desaparecía de las tiendas el vestido camisero midi y floral con puños y cuello en blanco de la firma Beulah London después de que ella lo luciera durante una visita al Queen Elizabeth Hospital, ahora ha sido una aparición en un acto de la BBC para presentar una iniciativa que pretende proporcionar herramientas y recursos gratuitos a las familias para impulsar el lenguaje en los niños menores de 4 años, el programa Tiny Happy People, lo que ha desencadenado un fenómeno similar.

Con un color de pelo ligeramente más claro al de los últimos meses, en un brillante castaño cobrizo, la duquesa ha protagonizado este martes uno de los looks del día con un vestido camisero con falda midi plisada de manga larga y estampado de lunares en blanco y negro muy favorecedor y perfecto para el otoño.

Fiel al estilo vintage que le gusta a la duquesa y, en este caso, "inspirado en la trilogía de 'El Padrino" de Francis Ford Coppola y en la "nostalgia italiana por los ochenta", según sus artífices, el vestido pertenece a la firma Emilia Wickstead, una de las favoritas de Kate Middleton.

El modelo está muy rebajado (de 1.795 euros, ha pasado a 538 euros) y, como has adivinado, se ha agotado rápidamente después de que Kate apareciera con él.

No podemos olvidarnos de un detalle que redondea su look: las alpargatas de cuña 'made in Spain' de Castañer en color tostado y tiras al tobillo que dan el toque primaveral a cualquier outfit.

El modelo elegido por Kate se llama Chiara y la pala, en ante, está diseñada con forma de V. Tiene una cuña de 6 centímetros y cuesta 135 euros.

