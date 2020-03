En su gira por Irlanda la duquesa de Cambridge ha optado por el verde, el color irlandés por excelencia

Kate Middleton y el príncipe William se encuentran en Irlanda como parte de una gira real que llegará a su fin el próximo 5 de marzo y nos ha vuelto a recordar que todo lo que ella hace es políticamente correcto. ¡Incluso cada detalle en la elección de su armario! Por eso no nos sorprende que para este viaje oficial haya escogido el verde, el color que representa Irlanda, como el principal tono de su guardarropa durante esta visita oficial.

La Duquesa de Cambridge terminó su primer día de compromisos con un vestido verde botella de acabado brillante y mangas francesas con volantes que se ha convertido en nuestro vestido de invitada perfecto.

No se trata de un vestido cualquiera, sino del popular Falconetti, uno de los diseños más famosos de la marca favorita de las it girls, The Vampire's Wife, la marca fundada por Susie Cave la esposa del cantante australiano Nick Cave. Este modelo, elaborado con gasa metálica de seda esmeralda iridiscente. es quizá el versionado de la firma, que está a la venta por 1.595 euros.

Kate lo combinó con zapatos verdes de tacón de Manolo Blahnik, clutch dorado y pendientes de H&M. Este fue el outfit que escogió para asistir a una recepción en el Guinness Storehouse's Gravity Bar. En cuanto a su cabello, Kate no quiso arriesgar más y se decantó por llevar su melena suelta con ondas gruesas y un maquillaje sencillo.

Algunas de las famosas que no se han podido resistir en los encantos de este vestido son Alexa Chung, Leighton Meester, Margot Robbie y la princesa Beatriz de York, prima de William.

Una vez que los duques de Cambridge vuelvan a Londres se reencontrarán con el príncipe Harry y Meghan Markle para participar en conjunto en las celebración del Día del Commonwealth junto a la Reina, lo que sería el último compromiso de los duques de Sussex como miembros senior de la realeza.