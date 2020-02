Kate Middleton rinde homenaje a Alexander McQueen con uno de sus mejores conjuntos de blazer y falda midi

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Siempre lo decimos: las famosas nunca dan puntada sin hilo con la elección de sus looks. Después de los Premios Oscar lo comprobamos con el look que lució Scarlett Johansson con el que dejaba ver los tatuajes que nunca enseña, justo antes de renunciar a ser un ‘royal senior’ Meghan Markle se vistió con un conjunto de Massimo Dutti, una marca mucho más barata que las que suele llevar, y este mismo martes Kate Middleton ha vuelto a demostrar que la ropa también es una buena forma de comunicar. Tal día como hoy, hace diez años, falleció Alexander McQueen, el fundador de la firma favorita de Kate Middleton y hoy ha vuelto a confiar en su sello con un look que ya es uno de nuestros favoritos.

Los duques de Cambridge Guillermo y Kate, junto con Carlos de Inglaterra y la duquesa de Cornualles han visitado un centro médico especializado en la rehabilitación de los miembros de las fuerzas armadas británicas en el condado de Leicester, una cita más de su agenda de compromisos como ‘royals’, aunque hoy no era un día más. Fue el 11 de febrero cuando Alexander McQueen falleció y Kate Middleton ha querido hacerle un homenaje a uno de los diseñadores con más talento que ha dado el Reino Unido: se ha enfundado un look con una 'blazer' y una falda 'midi' de la firma que fundó y que hoy Sarah Burton, su sucesora, mantiene en la cima. Completó el look con unas botas de ante de Ralph Lauren y un bolso, de estilo retro, también de McQueen.

Como la reina Letizia cuando tiene un acto importante confía en Felipe Varela, como la comunión o el bautizo de sus hijas, Kate lo hace en McQueen, que diseñó además de su vestidos de novia, los conjuntos que lució en los bautizos de sus hijos.