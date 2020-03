Kate Middleton ha querido despistarnos con la diadema de terciopelo negra, pero era imposible no fijarse en el vestido flúor que llevaba debajo del abrigo

Se viste de verde en su viaje oficial a Irlanda

Hace solo unos días que la prima política de Kate Middleton, Kitty Spencer, se presentó en Marbella con un vestido verde color flúor del que nos quedamos completamente prendadas; ahora ha sido la duquesa de Cambridge quien, de viaje oficial a Irlanda se ha vestido del color que favorece a todos los fenotipos o, lo que viene a ser lo mismo, rubias, morenas, pelirrojas, mujeres con la piel oscura, muy blancas… ¿Casualidad? Las ‘royals’ no dejan mucho a la improvisación y si tenemos en cuenta que acaban de aterrizar en Dublín todo cobra sentido.

Los duques de Cambridge han aterrizado en la capital del país este mismo martes, apenas un par de horas después de coger un vuelo comercial desde Londres. Al bajar del avión, no pudimos evitar fijarnos en el look de Kate Middleton, que quiso despistarnos con la diadema de terciopelo negra, pero era imposible no darse cuenta de que lo que llevaba bajo el abrigo era un vestido verde flúor. ¿Y no es uno de los colores de moda esta primavera 2020? Efectivamente, sí que lo es, por obra y gracia de firmas como J.W. Anderson, Victoria Beckham o Balenciaga, que han teñido de este color tan potente gabardinas, blusas y minivestidos.

Fue al bajar del avión cuando por fin pudimos ver su vestido estampado y de manga larga con cuello perkins de Alessandra Rich que combinó con unos salones en el mismo tono y un bolso de mano también en verde flúor. El duque de Cambridge también hizo un guiño a Irlanda con el look: su corbata también era tono césped.