El jersey masculino de Kate Middleton que el príncipe Guillermo no dudaría en copiarle

Si Kate Middleton dice que debes asaltar el armario de tu chico para encontrar un look cómodo y favorecedor para esta Semana Santa, se hace y punto.

Puede que el estilo de Kate Middleton lo encuentres demasiado clásico para ti o puede que sea la "royal" que mejor represente tu gusto a la hora de vestir. En ambos casos siempre es un acierto tener a la Duquesa de Cambridge como referencia a la hora de elaborar nuestros looks porque todos ellos son siempre impecables.

Si eres de las que forma parte del segundo grupo no vamos a descubrirte nada nuevo porque seguro que esos pequeños truquitos que ella pone en práctica en sus apariciones públicas forman parte también de tu día a día pero, si por el contrario, crees que tu armario no tiene nada que ver con el de Middleton, has de saber que de ella podemos sacar muchas ideas que nos sirven a todas.

Por ejemplo, gracias a su último estilismo nos hemos dado cuenta que no "asaltamos" lo suficiente el armario de nuestro novio/hermano/padre/marido/amigo. O mejor aún, que se nos olvida que en el resto de secciones de nuestras tiendas favoritas, incluida en la masculina, podemos conseguir grandes hallazgos.

La prueba está en el jersey que acaba de lucir la esposa del Príncipe Guillermo que bien podría formar parte del estante de prendas de éste.

Como ves es un suéter de punto de estilo tradicional, con cuello redondo, manga larga y en un color rojo oscuro de lo más atractivo. Uno de esos tonos cereza que son realmente favorecedores al que Kate Middleton le ha sabido sacar todo su jugo al combinarlo con una blusa blanca debajo cuyo escote de puntilla es lo que ha hecho que el mix funcione tan bien.

Ha sido en una instantánea publicada en las redes sociales de Kensington Palace gracias a la que nos hemos topado con este estilismo de la Duquesa de Cambridge, con motivo de la publicación de un libro llamado 'Hold Still' cuya autora es la propia Kate Middleton.

Se trata de una obra en la que, en palabras de la Duquesa, "quería usar el poder de la fotografía para crear un registro duradero de lo que todos estábamos experimentando: capturar las historias de las personas y documentar momentos importantes para las familias y las comunidades mientras vivíamos la pandemia".

"Cuando miremos hacia atrás a la pandemia de COVID-19 en las próximas décadas, pensaremos en los desafíos que todos enfrentamos: los seres queridos que perdimos, el aislamiento prolongado de nuestras familias y amigos y la tensión sobre nuestros trabajadores clave. Pero también recordaremos los aspectos positivos: los increíbles actos de bondad, los ayudantes y héroes que surgieron de todos los ámbitos de la vida y cómo juntos nos adaptamos a una nueva normalidad", ha escrito Middleton.

Este libro, que estará a la venta el próximo 7 de mayo, reunirá los últimos 100 retratos de Hold Still sobre la cuarentena que se vivió en el Reino Unido y los fondos recaudados con la venta del libro se dividirán entre la organización benéfica líder en salud mental, Mind, y la National Portrait Gallery de Londres.